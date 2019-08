Papură după 0-2 cu AEK: „Regretul acestei partide este că nu am marcat!”

Corneliu Papură, antrenorul principal al formației Universitatea Craiova, a declarat la finalul partidei pe care elevii săi au cedat-o în Bănie cu scorul de 2-0 contra celor de la AEK Atena în prima manșă a turului III preliminar al Europa League că diferența a fost făcută de valoarea individuală a fotbaliștilor greci.

Tehnicianul oltenilor a spus că cel mai mare regret al său după acest duel este că meciul nu s-a jucat cu spectatori și că echipa sa nu a reușit, fiind sigur că dacă Universitatea ar fi avut aportul fanilor, ar fi avut mai multă forță.

„Regretul acestei partide este că nu am marcat, pentru că am adus de multe ori mingea în faţa porţii, dar ne-a lipsit inspiraţia, păcat pentru că meritam să dăm gol. Pe început de joc am avut câteva situaţii bine, i-am pus în dificultate, din păcate atacanţii noştri au ratat. Ei ne-au prins pe contre, sunt jucători cu experienţă, iar la nivelul acesta când au avut situaţii au profitat din plin. Era fantastic dacă aveam fanii alături de noi, am un sentiment de frustrare cred că publicul ne-ar fi ajutat, nu cred că pierdeam dacă aveam fanii în tribune. Oricum, nu e totul jucat. Mergem în retur să ne jucăm şansa, nu văd de ce nu am da gol acolo, dacă reuşim să înscriem, totul se joacă”, a declarat Corneliu Papură, antrenorul principal al formației Universitatea Craiova.

Cea dea doua reprezenantă a României în Europa League a fost învinsă de formaţia elenă AEK Atena cu scorul de 2-0 (0-0), pe Stadionul „Ion Oblemenco”din Craiova. AEK, s-a impus prin golurile marcate de Petros Mantalos (min.60) şi Marko Livaja (min. 84). În urma acestui rezultat oltenii sunt ca și eliminați din Europa League, elevii lui Corneliu Papură având nevoie practic de o minune pentru a spera că în returul de peste o săptămână vor întoarce soarta calificării.