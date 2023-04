Părăsită, Gina Pistol, de la „Chefi la cuțite”, vorbește despre drama vieții ei: „M-am trezit singură, a nimănui”

S-a aflat abia acum! Gina Pistol a trăit o adevărată traumă în copilărie, după ce tatăl ei a abandonat întreaga familie și a plecat. Prezentatoarea TV a povestit cu ochii în lacrimi episodul ce a marcat-o profund, pe vremea când era doar un copil.

Gina Pistol a fost mereu rezervată atunci când a vorbit despre copilăria sa. Iubita lui Smiley a trăit o dramă legată de separarea părinților ei, dramă pe care a ținut-o sub tăcere, până acum ceva timp. Prezentatoarea TV a fost prezentă în podcastul lui Mihai Morar, unde a mărturisit că decizia divorțului părinților ei a marcat-o profund. Vedeta de televiziune s-a simțit singură, la acea vreme, pentru că nimeni nu i-a fost alături și nu a făcut-o să înțeleagă ce înseamnă, de fapt, o despărțire. Mai ales, o separare a părinților.

„M-am trezit singură, a nimănui. Nu a venit nimeni să-mi spună și mie, copilului, ce se întâmplă, că ai mei se vor despărți”, a dezvăluit Gina Pistol, în timp ce plângea.

Cine i-a fost alături Ginei Pistol după despărțirea părinților

Singura care i-a fost, totuși, aproape, după acele momente grele, a fost doar bunica ei, mama tatălui. Bunica Dumitra a învățat-o pe Gina să-și iubească ambii părinți și să-i respecte, în ciuda deciziei lor de a merge pe drumuri diferite. Mult timp, Gina a fost crescută chiar de bunică. S-a întors la mamă abia când fratele ei a venit pe lume.

„Când sunt mici, copiii nu înţeleg multe lucruri. Pe parcurs, Gina a aflat adevărul. Taică-său nu a lăsat-o niciodată, el şi-a iubit mereu copiii şi a avut grijă să nu le lipsească nimic. Maică-sa, după ce a născut-o, la trei zile a lăsat-o la mine şi a plecat. Eu am crescut-o şi toată lumea din sat (n.r. – Trivale) ştie asta. După ce l-a făcut şi pe frate-su a început să o ceară pe fată la ea. Şi eu m-am gândit că nu e bine să-i ţinem despărţiţi. Am lăsat-o să plece şi la mamă, dar tot noi am ajutat-o cu bani‘, spunea bunica Ginei Pistol, acum câțiva ani pentru Libertatea.

Cu timpul, Gina Pistol a reluat legătura cu tată ei, Emil Pistol. „Îşi vorbesc, se înţeleg foarte bine, se sună de ziua lor. Eu, de exemplu, când gătesc ce-i place Ginuţei şi se găseşte Emil pe la mine, îi dau pachet să-i ducă fetei. Şi se duce până la ea în faţa blocului să i-l ducă”, mai spunea bunica Dumitra, pentru sursa citată.