Smiley și-a făcut bagajul și a plecat în America! Motivul pentru care a lăsat-o pe Gina Pistol în România

Smiley și-a făcut bagajele și și-a luat zborul spre America! Cunoscutul artist nu a plecat în vacanță, ci cu treabă, hotărât să facă multă muzică în Los Angeles. Cântărețul se mută în SUA pentru o perioadă.

Smiley și-a luat prin surprindere fanii, după ce a anunțat pe internet că pleacă în America. Artistul este decis să facă muzică în Los Angeles, pentru că a plecat cu acest gând de acasă. Și-a făcut bagajele și s-a urcat în avion. Le-a transmis urmăritorilor lui din mediul online că va sta două săptămâni în SUA, timp în care va face…artă. A ținut să spună că nu merge în vacanță, ci cu gânduri de muncă, pentru a lucra la piese de calitate. Iubitul Ginei Pistol a avut un zbor lung, de 12 ore, însă a ajuns cu bine la destinație. S-a plâns puțin de locurile din avion, însă a uitat și de această mică problemă, cu gândul la muzica pe care o va face în America.

CITEȘTE ȘI: S-A COMBINAT CU FOSTA LUI SMILEY DE NUMAI O LUNĂ, DAR ACTORUL ARE DEJA PLANURI MARI: ” O SĂ AJUNGEM ȘI LA COPII, DAR….!”

Ce planuri are Smiley în America

Artistul le-a dezvăluit tuturor ce are de gând să facă peste Ocean. Le-a promis fanilor săi că-i va ține la curent cu toate activitățile pe care le va face în America.”Astăzi zbor în America și am zis să fac un daily vlog sau daily talk. Să vă arăt și vouă ce fac două săptămâni în Los Angeles. Evident că locurile din avion nu sunt făcute pentru oameni ca mine cu picioare lungi, dar asta este. Am decolat, abia aștept să facem multă muzică și să vă arăt și vouă cum se lucrează aici și ce locuri vedem în Los Angeles. Am închiriat o mașină și îi dăm frumos spre studio! Aici o să avem studioul”, a spus Smiley, într-un videoclip postat pe Tik Tok.

CITEȘTE ȘI: FOTO EXCLUSIV | SMILEY ŞI GINA PISTOL AU „SPART” BANII LA MILANO! CUM I-AM SURPRINS ÎN FAŢA UNUI MAGAZIN DE LUX

Se pare că artistul nu a mers alături de Gina Pistol în America. Cel mai probabil, îndrăgita vedetă a rămas acasă cu Josephine. De altfel, fosta prezentatoare TV a postat o fotografie de la sala de fitness, semn că Gina s-a apucat serios de sport.