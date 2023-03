S-a combinat cu fosta lui Smiley de numai o lună, dar actorul are deja planuri mari: ” O să ajungem și la copii, dar….!”

Protagonistul serialului „Lia” nu jonglează cu prezențele feminine doar pe platourile de filmare, ci și în viața reală. Cunoscut drept personaj discret, Ștefan Floroaica a preferat dintotdeauna să-și trăiască fericirea în liniște, fapt ce se întâmplă și acum, când are o relație cu Sânziana Negru. Indiciile ne spun că ar fi o idilă în stadiu incipient, însă vedetele s-au dat de gol pozându-se cu noul animal de casă al lui Ștefan Floroaica. Iată ce declara actorul, în urmă cu puțin timp, într-un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO!

Se pare că „felina” i-a schimbat viața fostului concurent de la Exatlon. Desigur, vorbim despre pisica albă, zărită și în brațele Sânzianei Negru. Ștefan Floroaica radiază de fericire în interviul pe care ni l-a oferit, însă este destul de zgârcit cu detaliile din viața intimă. Nu este de mirare, căci iubita influenceriță a abordat dintodeauna aceeași atitudine. Cu toate acestea, actorul de la Antena 1 se declară un om fericit, cu planuri serioase, cum ar fi apariția unui copil.

Ștefan Floroaica dă indicii că ar avea planuri serioase, după ce a cunoscut-o pe Sânziana Negru: „Probabil, într-o zi, o să ajungem și la copii!”

CANCAN.RO: Ștefan, cum ți s-a schimbat viața de când se difuzează „Lia”?

Ștefan Floroaica: Mie mi s-a schimbat viața de când am un motan. Mai mult mi s-a schimbat viața de când am motanul decât de când filmez la «Lia», dar întâmplarea face că motanul l-am luat de pe set de la «Lia». Cumva eram obișnuit cu ideea de a fi cunoscut de la «Exatlon», acum ating alt segment de oameni și, într-adevăr, mă abordează altfel acum. Dar eram cumva obișnuit, nu e o surpriză. Atunci a fost o surpriză. Și vizavi de motan, am devenit mult mai responsabil, nu mă gândeam că pot să am grijă de un animăluț.

CANCAN.RO: Cumva cred că părinții tăi s-au bucurat, având în vedere că ai început acest proces de responsabilizare și poate speră, Doamne ajută, că la un moment dat poate apare și alt factor de responsabilizare…

Ștefan Floroaica: Deci primul lucru pe care l-am făcut a fost să îmi cumpăr o plantă, acum câțiva ani. Încă trăiește, ăla a fost primul punct, acum a venit acest motan și o luăm progresiv. Ușor ușor, probabil, într-o zi, o să ajungem și la copii. Cu siguranță!

CANCAN.RO: Când am filmat cu tine pe platouri la Lia, te-am întrebat de ce nu se întâmplă minunea găsirii unei iubite. Mi-ai zis că ești ocupat, s-a schimbat ceva între timp?

Ștefan Floroaica: Tot ocupat sunt.

CANCAN.RO: Și statutul „marital” este tot single?

Ștefan Floroaica: Nu sunt căsătorit, maxim cu cine sunt căsătorit e Lia, joi de la 20:30, pe Antena 1. Dar acolo am două soții, am rămas doar cu una momentan, dar e o luptă acolo între Alice și Lia.

