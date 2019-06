Pare banc, dar nu este! Ce note a luat Alex Velea la Bacalaureat

Alex Velea pare un rebel în adevăratul înțeles al cuvântului și foarte mulți cred că a lăsat școala în plan secund, fiind preocupat exclusiv de cariera artistică. Numai că vedeta a surprins pe toată lumea atunci când a declarat că a fost un elev… eminent în cei 12 ani de școală.

Alex Velea spune că părinții săi și-au dorit întotdeauna ca el să se țină ”de carte”, iar renunțarea la învățătură ”s-a datorat”… Andei Adam. Totuși, Alex Velea a obținut o notă foarte mare la examenul de bacalaureat, terminând liceul cu media 9.81.

“Eram un copil foarte cuminte. Părinții au stat mereu lângă mine, m-au ajutat mereu și au dorit ca odrasla lor să crească așa cum trebuie. Mi-a mers bine rău la școală, am luat premiul I din clasa I până în a XII-a. Dacă vă dau carnetul vă panicați. Am fost olimpic la matematică, la română, la franceză< am terminat liceul cu 9,81“, a declarat Alex Velea pentru Wowbiz.ro.

”În clasa a XII-a am stat cu burta pe carte”

Alex Velea a povestit și cum s-a hotărât să reunțe la facultate, asta după ce se înscrisese la Electromagnetică.

“Am fost prima generație care am dat capacitatea, am dat bac la prea multe materii, în clasa a XII-a am stat cu burta pe carte. Apoi am dat la facultate la Electromagnetică, una grea Ingineria și protecția mediului în Industrie. În primul semestru am cam lipsit pentru că am fost la un concurs la Star Factory de la Prima,, pe care l-am și câștigat de altfel. Dar mi-a fost jenă să mă duc să le zic profesorilor, știți eu am fost la un concurs și am câștigat… așa că ei au crezut că am lipsit voit și m-au taxat puțin, dar apoi și-au dat seama că am venit la facultate să învăț și apoi am devenit bursier. La un moment dat aveam de ales dacă să mă duc cu o bursă în Franța, ca să-mi aprofundez studiile, sau să vin la București să fac piesa “Selecta” cu Anda Adam. Am venit și am făcut piesa și acum sunt aici”, a mai spus Alex Velea.