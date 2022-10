Pare o glumă, dar e pe bune! Situația hilară în care a ajuns Andrei Ciobanu, după ce a vrut să-și comande o simplă pizza

Joia aceasta, Andrei Ciobanu (33 de ani) a vrut să-și comande o pizza la domiciliu, dar ce a urmat după aceea, pare desprins din bancurile cu Bulă. Comediantul a primit un telefon de la livrator și îl aștepta în fața casei, dar s-a trezit într-o situație complet hilară. Actorul a pus imediat povestea pe rețelele de socializare, unde fanii s-au amuzat copios.

Andrei Ciobanu și-a comandat joi o pizza și îl aștepta pe livrator. Când i-a sunat telefonul, a ieșit în fața ușii, unde angajatul nu era de găsit. Comediantul i-a explicat unde trebuie să ajungă, dar domnul i-a spus că nu poate intra în cartierul său, din cauza unei bariere. Redăm prima parte din dialogul comic:

„Azi mi-am comandat pizza cu livrare la domiciliu. Am fost naiv, am crezut că va fi ușor:

– Alo, bună ziua, sunt băiatul de la pizza. Am ajuns.

– Păi eu sunt chiar în fața ușii de la intrare și nu vă văd.

– Aaa, păi sunt la barieră…

– Așa…

– Deci cum facem? m-a întrebat el senin.

– Păi în principiu, dumneavoastră veniți la mine la ușă, iar eu vă plătesc pizza, cred că așa merge treaba, nu?

– Nu am cum să vin că nu mă lasă să trec de barieră.

– Dacă îi arătați buletinul, vă lasă”, a spus Andrei Ciobanu pe Facebook. (CITEȘTE ȘI: Andrei Ciobanu a spus adevărul în podcast, Ionuț Rusu la CANCAN! De ce au plecat comedianții, de fapt, de la Kiss FM?)

Situația hilară în care a ajuns Andrei Ciobanu cu livratorul de pizza Ce a observat după ce și-a primit comanda

După ce i-a explicat cum ar putea trece de barieră, livratorul s-a ținut tare pe poziții și nu i-a dat altă variantă decât să vină singur să-și ia comanda. Într-un final, comediantul s-a trezit și fără sucul comandat, care rămăsese în mașina angajatului.

„- Știu, c-am mai livrat aici, dar buletinul e în mașină.

– Păi și mașina unde e?

– În stradă.

– Și nu puteți să mergeți să-l luați?

– Păi n-am avut unde parca la intrare în cartier și am lăsat mașina mai încolo.

– Ok…

– Am pus-o aici, pe avarii, un pic mai încolo, a completat el.

– Înțeleg, i-am zis, dar dacă ați mai livrat aici și știați că vă trebuie buletinul, de ce l-ați lăsat în mașină?

– Păi nu m-am gândit că mi-l cere și de data asta. Deci veniți să luați comanda?

– Ok, nu-i problemă, vin eu la dumneavoastră, i-am spus eu învins.

M-am îmbrăcat repede, am ieșit pe ușă, m-am întâlnit cu băiatul și mi-a dat pizza.

– Știți, comandasem și un suc, îi zic.

– Aa, scuze, l-am uitat în mașină. Stați că mă duc să-l iau, așteptați-mă aici

Mindfuck total”, este continuarea postării lui Andrei Ciobanu. (CITEȘTE ȘI: Andrei Ciobanu își șochează fanii…“Nu e OK să citești cartea mea sau pe a lui Codin, că ești prost!”)