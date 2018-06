Părinții din Bistrița au ajuns în pragul disperării! Un pedofil le terorizează copiii și își dă pantalonii jos în fața micuților. Cele mai recente scene au avut loc în Centrul Vechi al orașului. Pentru că au auzit de la copii ce li se întâmplă, părinții au plecat în căutarea pedofilului, mai ales pentru că astfel de incidente se întâmplă de câteva săptămâni bune.

Părinții copiilor care au povestit incidentele șocante s-au întâlnit și au discutat despre ce au pățit micuții. Ei au ajuns la concluzia că lucrurile pot degenera grav și că mai mulți copii, cu vârste cuprinse între 8-10 ani, sunt țintele pedofilului. Simțind că micuții sunt în pericol, părinții copiilor au plecat în căutarea bărbatului. Potrivit acestora, pedofilul are între 35-40 de ani și încearcă să îi convingă pe copii să meargă cu el.

Ce spun părinții copiilor pe care pedofilul din Bistrița a încercat să îi convingă să meargă cu el

„Am aflat de la copiii din zona, printre care se numara si fetita mea de opt ani ca un barbat umbla cu pantalonii pe vine, cerandu-le sa-l urmeze. Am discutat cu parintii din zona care zic acelasi lucru. De obicei e vazut frecvent in Piata Mica, in zona magazinului Beci. E un individ cu parul carunt, scos prin sapca, putin lung, cam 1.70 inaltime. Este imbracat tot timpul sport si zoios. Are cam 35-40 de ani. Pe pasajul numarul VIII ii abordeaza, intrarea dinspre Vasile Alecsandri. O mamica l-a abordat si i-a atras atentia. Pe fiica mea a chemat-o in alta zi la el, era in zona blocului in care locuim. Mi-a spus ca a fugit acasa, dar pana azi nu mi-a zis nimic. Am aflat ieri, cand vorbeam cu o alta mamica despre acest individ. L-am cautat, nu l-am gasit" – a declarat unul dintre părinți pentru Bistriteanul.ro.