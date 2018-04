Un bărbat de 36 de ani, din Cluj-Napoca, care încerca să acosteze eleve de la o şcoală gimnazială din oraş, a fost reţinut. Bărbatul acuzat de pedofilie a fost prins după ce o învăţătoare a făcut un apel pentru prinderea sa pe Facebook.

Potrivit unui comunicat al IPJ Cluj transmis, marţi, bărbatul urmează să fie prezentat în faţa instanţei în vederea dispunerii unei măsuri preventive.

”Politiştii clujeni au finalizat cercetările în cazul unui bărbat de 36 de ani, din Cluj-Napoca, şi au început urmărirea penală faţă de acesta sub apectul comiterii a două infracţiuni, corupere sexuală împotriva minorilor şi ultraj contra bunelor moravuri. Au dispus faţă de acesta măsura reţinerii pentru 24 de ore, urmând ca la expirarea reţinerii, bărbatul sa fie prezentat în faţa unui judecător de drepturi şi libertăţi în vederea dispunerii unei măsuri preventive. În spaţiul public au apărut informaţii referitoare la faptul că un bărbat ar fi acostat eleve din cadrul unei şcoli gimnaziale dintr-un cartier clujean”, au arătat polițiștii într-un comunicat

Pedofilul și-a dat jos pantalonii

Cercetările poliţiştilor au pornit după ce o învăţătoare de la Şcoala ”Iuliu Haţieganu” din Cluj-Napoca a postat pe Facebook informaţii despre un bărbat care acosta eleve şi i-a fotografiat maşina, apoi a trimis pozele la Poliţie.

”Atenţie părinţi. Vreau să vă aduc la cunoştinţă un incident petrecut lângă şcoala unde ne desfăşurăm semi-internatul. Joi şi vineri dimineaţă (19 – 20 aprilie – n.a.) un individ parcat într-o maşină pe trotuarul de lângă şcoală, a abordat doua fetiţe (una din clasa noastră, iar cealaltă din altă clasa a IV-a). Şi-a coborât pantalonii şi le-a întrebat dacă vor să-l însoţească. Azi am reuşit să îl identificam. L-am abordat, am pozat maşina şi pe el. Am anunţat Poliţia, care a spus ca va pune maşina sub urmărire”, se arată în postarea învăţătoarei.