Pariurile weekend-ului: 9 din 11 ponturi corecte pe ziua de ieri! Am pregătit 20 de pronosticuri pentru finalul de săptămână » AICI sunt toate!

Ziua de vineri ne-a adus un nou bilanț de excepție! Indiferent că a fost vorba de selecții pe rezultate finale, goluri sau cornere, am ”înverzit” o serie de variante atent analizate, ce ne-au livrat profit chiar în primele ore ale weekendului.

Pronosticurile câștigătoare ale zilei de vineri:

MANCHESTER UNITED – LEICESTER GAZDELE SUB 7.5 CORNERE COTA 1.42 (2)

MANCHESTER UNITED – LEICESTER 2-3 GOLURI ÎN MECI COTA 2.00 (2-1)

ZWOLLE – HEERENVEEN X2 COTA 1.73 (2-3)

FC BOTOȘANI – ASTRA OASPEȚII MARCHEAZĂ COTA 1.47 (1-1)

URAL – DINAMO MOSCOVA SUB 2.5 GOLURI COTA 1.45 (1-1)

ANGARAGUCU – GALATASARAY GG COTA 1.67 (1-3)

DALKURD – MALMO 2 COTA 1.44 (0-1)

GRENOBLE – NIORT SUB 2.5 GOLURI COTA 1.60 (1-0)

TROYES – BEZIERS OASPEȚII MARCHEAZĂ COTA 1.58 (0-1)

Pariurile weekendului:

Avem în față un weekend cu o ofertă fotbalistică îmbelșugată, de pe urma căreia avem ocazia să profităm la maximum. Pe lângă fronturile interne de top, Premier League, Ligue 1 și Eredivisie, aflate în debutul unui nou sezon incitant, zeci de alte campionate europene și nu numai promit spectacol și goluri pe bandă rulantă în această perioadă.

Așadar, având la dispoziție atât de multe evenimente ce merită să fie analizate, am pregătit câte zece ponturi pentru fiecare zi a acestui final de săptămână. Sâmbătă ne axăm pe cele mai atractive campionate, Premier League și Ligue 1, din care selectăm câte trei propuneri, majoritatea pe goluri. Astfel, încercăm să evităm surprizele, des întâlnite în etapele inaugurale. Duminică, în schimb, avem parte de meciuri și mai tari. În Anglia avem programat derby-ul dintre Arsenal și Manchester City, în timp ce, în Liga 1, revelația startului de sezon, Gaz Metan Mediaș, promite o nouă evoluție de excepție, de data aceasta în fața vicecampioanei en-titre, FCSB. Succes, tuturor!

Sâmbătă:

SALZBURG – AUSTRIA VIENA 3+ COTA 1.53

STANDARD LIEGE – CERCLE BRUGGE 1 COTA 1.42

CEARA – ATLETICO PR SUB 2.5 GOLURI COTA 1.54

BOURNEMOUTH – CARDIFF SUB 3 GOLURI ASIATIC COTA 1.41

FULHAM – CRYSTAL PALACE 1X COTA 1.44

WATFORD – BRIGHTON PAUZĂ SAU FINAL X COTA 1.55

NANTES – AS MONACO GAZDELE MARCHEAZĂ COTA 1.39

NICE – REIMS GG COTA 1.91

SEPSI – POLI IAȘI 1X&0-3 GOLURI COTA 1.41

FENERBAHCE – BURSASPOR 1 COTA 1.38

Duminică:

CHICAGO FIRE – NEW YORK RED BULLS X2&2+ COTA 1.44

RIJEKA – HAJDUK SPLIT GG COTA 1.83

TEPLICE – SPARTA PRAGA PESTE 2 GOLURI ASIATIC COTA 1.60

ARSENAL – MANCHESTER CITY X2&2+ COTA 1.42

LYON – AMIENS GOL ÎN AMBELE REPRIZE COTA 1.43

PSG – CAEN GAZDELE MARCHEAZĂ ÎN AMBELE REPRIZE COTA 1.38

CATANIA – VERONA 1X COTA 1.57

CAGLIARI – PALERMO CAGLIARI ÎNSCRIE PRIMUL GOL COTA 1.66

DE GRAAFSCHAP – FEYENOORD GAZDELE MARCHEAZĂ COTA 1.37

GAZ METAN MEDIAȘ – FCSB GAZDELE MARCHEAZĂ COTA 1.56