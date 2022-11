Partenerul lui Karmen Minune a fost sărutat în club de o domnișoară. Cum a reacționat fiica celebrului manelist

Karmen Minune a fost mereu în centrul atenției, iar de-a lungul timpului a reușit să își formeze o comunitate uriașă de oameni care îi sunt alături la orice pas. Pe lângă faptul că este o cântăreață apreciată, șatena i-a lăsat pe fanii săi să o cunoască și dincolo de camere. Deși nu a fost atât de „generoasă” întotdeauna, mai ales când a fost vorba de căsnicia ei, recent, cântăreața a dezvăluit în fața admiratorilor un moment peste care nu a trecut atât de ușor.

Karmen Minune trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu tatăl fetiței sale. Artista și-a dorit o familie, după modelul părinților săi și se pare că a reușit să o construiască. La început, Karmen și Bogdan au trecut printr-o situație neplăcută.

Invitată în cadrul emisiunii online ”Detectorul de minciuni”, difuzată pe canalul de YouTube theXclusive și moderată de Oana Radu, Karmen a fost mai sinceră ca niciodată și a vorbit despre ce s-a întâmplat la începutul relației cu soțul său.

La vremea respectivă, nu se știa faptul că cei doi formează un cuplu. Din acest motiv, într-o seară, în club, o domnișoară nu a avut nicio problemă să îl sărute pe Bogdan în văzul tuturor. Karmen a povestit cu lux de amănunte totul.

Cum a reacționat fiica lui Adrian Minune

„Noi nu avem doar o relație, avem un copil și automat formăm o familie, suntem căsătoriți, îi port numele. E treabă serioasă. Dacă a fost doar o ceva… că s-a dat cineva la el și nu a fost pe fază să se întoarcă sau… nu știu, ceva peste care poți să zici că asta e, a trecut… Îți dai seama că aș face ca toate alea oricum, dar nu pentru că sunt eu nebună sau pentru că vreau să-mi spun eu cuvântul, ci pentru că pur și simplu ce e al meu, e al meu. Așa cum eu sunt în totalitate, cu toată ființa mea, a lui, așa îmi doresc să fie al meu. Dacă ar fi ceva peste care poți să treci cu vederea…

A venit una în club, era beată și l-a pupat, care s-a întâmplat și de față cu mine. Am zis-o. Mi-a scăpat. Eram în club, a venit o prietenă cu o prietenă, eram mai mulți și soțul meu mă întreabă: > Gen cupidon, pentru că pur și simplu aveam un prieten la masă care nu era cu nimeni. Zic: >. Eram și la început de relație și nu aveam nicio treabă, eu eram cu prietenii, mă distram. El când s-a apropiat de ea să-i spună la ureche, ea a înțeles cu totul altceva. Era prietena prietenei, deci clar nu știa că eu sunt cu el, nu se știa nici în presă, nu știa nimeni, de fapt. Era cumva pe ascuns. Așa. El s-a dus să-i spună la ureche, iar ea l-a luat de obraz și l-a pupat pe gură. Eu nu am văzut actul în sine, eu am văzut că ei vorbesc la ureche, nici nu am băgat de seamă. Vine o prietenă să-mi spună: >. Eu n-am înțeles nimic. Eram: >. Până la urmă vine la mine și zice: >. M-am așezat, efectiv fierbeam. I-am spus unui prieten: >”, a declarat Karmen, în cadrul emisiunii ”Detectorul de minciuni”, difuzată pe canalul de YouTube theXclusive.