Patrick Mouratoglou a „abandonat-o” pe Simona Halep! Ce mesaj i-a transmis ex-liderul WTA și decizia luată de francez. „Ea m-a încurajat să…”

Simona Halep (31 de ani) i-a transmis lui Patrick Mouratoglou să-și caute alt sportiv pe care să-l antreneze până când ea va reveni pe teren. Francezul s-a conformat rapid!

2022 nu a fost un an bun pentru Simona Halep. Pe plan profesional a dezamăgit, iar în cel personal a avut mult de suferit, în special după divorțul de Toni Iuruc (DETALII AICI). Sportiva noastră nu este, însă, deloc egoistă. Din moment ce a anunțat că va reveni pe teren după sărbători, i-a transmis antrenorului personal, Patrick Mouratoglou, să-și găsească o nouă colaborare. Zis și făcut!

Francezul l-a luat sub aripa lui pe Holger Rune (19 ani), unul dintre jucătorii care se pregătesc la academia pe care o conduce.

„În timp ce Simona Halep se recuperează, ea m-a încurajat să caut o nouă colaborare. Astfel, azi sunt încântat să anunț că mă voi alătura oficial echipei lui Holger Rune. Sunt extrem de încântat că voi lucra cu Holger. Am avut o legătură specială încă din ziua când ne-am cunoscut, pe când el avea 13 ani”, a anunțat Patrick Mouratoglou.

La rândul lui, Holger Rune nu a rămas dator. „Este o oportunitate uimitoare de a lucra cu unul dintre cei mai buni antrenori de tenis. La nivelul la care mă aflu acum, chiar dacă este vorba doar despre un parteneriat întins pe câteva luni, nu am ezitat să profit de această șansă!”, a spus tânărul sportiv.

Simona Halep, an cu probleme. „Am decis să ascult sfaturile doctorilor”

Altfel, Simona Halep nu a avut parte de un an bun. S-a confruntat cu probleme medicale și a divorțat de Toni Iuruc. În plus, a acuzat probleme la nas, motiv pentru care a trecut printr-o intervenție chirurgicală. Din fericire, operația a decurs conform planului.

„Am avut probleme cu respirația în ultimii ani, care s-au agravat în timp. Am decis să ascult sfaturile doctorilor și să fac operația necesară. Nu o puteam face mai devreme pentru că nu am găsit cele trei luni necesare pentru recuperare. Tenisul a fost întotdeauna prioritar în viața mea! Dar am decis că acum e momentul să mă operez, dar să fac și ceva pentru mine, ca persoană. De aceea am recurs și la operația estetică, pe care o plănuiam de mai mult timp, deoarece nu îmi plăcea deloc nasul meu! Așa că am făcut-o! Am rezolvat partea funcțională, dar și partea estetică. Știu că mulți dintre voi mă vor înțelege!”, a scris Simona Halep, pe Facebook.