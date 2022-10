Simona Halep, din nou femeie liberă! Prima reacție a lui Toni Iuruc după ce divorțul a devenit oficial | GALERIE FOTO

E oficial! Simona Halep și Toni Iuruc au pus punct mariajului. Ex-liderul WTA și omul de afaceri au avut la dispoziție 30 de zile pentru a reveni asupra divorțului, însă între cei doi nu a mai fost cale de împăcare. Omul de afaceri a oferit și o primă declarație, înainte să intre la notar.

Simona Halep a fost prima care a ajuns la notar, în jurul orei 10:00. Jumătate de oră mai târziu a ajuns și Toni Iuruc. Ambii au impresionat prin eleganță. Totul s-a încheiat după câteva zeci de minute.

„Sunt foarte bine, mulțumesc„, a spus Toni Iuruc.

De când au anunțat că divorțează, Simona Halep și Toni Iuruc au mai vorbit doar cu ocazie zilei de naștere a campionei noastre, atunci când omul de afaceri i-a urat „La mulți ani”, potrivit fanatik.ro.

Simona Halep, operație la nas. „Am avut probleme cu respirația în ultimii ani”

Simona Halep și Toni Iuruc și-au spus adio pe 8 septembrie, după nici un an de mariaj. Au urmat zile mai puțin fericite pentru sportivă, inclusiv din punct de vedere medical, fiind nevoită, recent, să treacă printr-o intervenție chirurgicală la nas.

„Am avut probleme cu respirația în ultimii ani, care s-au agravat în timp. Am decis să ascult sfaturile doctorilor și să fac operația necesară. Nu o puteam face mai devreme pentru că nu am găsit cele trei luni necesare pentru recuperare. Tenisul a fost întotdeauna prioritar în viața mea! Dar am decis că acum e momentul să mă operez, dar să fac și ceva pentru mine, ca persoană. De aceea am recurs și la operația estetică, pe care o plănuiam de mai mult timp, deoarece nu îmi plăcea deloc nasul meu! Așa că am făcut-o! Am rezolvat partea funcțională, dar și partea estetică. Știu că mulți dintre voi mă vor înțelege!„, a scris Simona Halep, pe Facebook.