Fostul antrenor de fotbal care s-a angajat manager la McDonald’s: „Principiul de bază este același”

Alexander Nouri, care a antrenat echipe precum Werder Bremen și Hertha Berlin, se depărtează de terenul de fotbal pentru a face burgeri. De la începutul anului 2026, fostul antrenor de fotbal al echipelor Werder Bremen și Hertha BSC se va ocupa de două restaurante de tip fast-food în Renania de Nord-Westfalia, Germania, ca manager.

Fostul antrenor de fotbal care s-a angajat manager la McDonald’s

Nouri a făcut mai multe declarații pentru „Süddeutsche Zeitung” în care explică cum a luat decizia și ce îl motivează să continue în acest domeniu nou, dar atât de ofertant, în opinia lui.

„Nu mă voi duce acolo și voi spune: știu cum funcționează”, spune Nouri. „Sunt aici să învăț”.

Alexander Nouri a aplicat pentru franciză și, printre altele, a făcut el însuși burgeri la grătar în timpul perioadei de pregătire. Ba mai mult, nu s-a descurcat deloc rău.

„În cele din urmă, ambele lumi se rezumă la atragerea oamenilor. În fotbal, sunt jucătorii; aici, sunt angajații. Dar principiul de bază este același: trebuie să înțelegi cine stă în fața ta, ce îi motivează, ce trebuie să facă”, spune el despre noul său rol, care i-a captat atenția.

Cum arată drumul lui Alexander Nouri în fotbal

Cariera sa în sportul cu balon rotund a fost una cu suișuri și coborâșuri. Alexander Nouri a ajuns la Werder Bremen, unde a fost promovat în 2016 de la echipa U23 la interimar, apoi la postul de antrenor principal. Cu toate astea, în octombrie 2017, a fost demis după o serie lungă de rezultate negative.

După o scurtă perioadă petrecută la Ingolstadt, Nouri a devenit antrenorul secund al lui Jürgen Klinsmann la Hertha Berlin, asta la sfârșitul anului 2019. El a preluat echipa după plecarea bruscă a lui Klinsmann, dar doar pentru patru meciuri din Bundesliga. Ultima experiență bifată în industria fotbalului s-a încheiat în Grecia în 2022, după doar câteva luni.

Povestea lui Alexander Nouri poate fi un exemplu pentru mulți dintre noi. Cunoscutul antrenor a reușit asfel să demonstreze că o schimbare în carieră e întotdeauna benefică, asta dacă nu te mai regăsești pe drumul pe care pășești.

Foto: Pixabay

