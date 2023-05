Patrick Mouratoglou a luat foc, după ultimele veşti în cazul de dopaj al Simonei Halep: „Vreţi să ştiţi cine se dopează cu adevărat?”

Simona Halep (31 de ani) este în continuare suspendată din tenis, după ce anul trecut, la US Open, a fost depistată pozitiv la un control antidoping. De atunci, românca nu a mai putut participa la niciun turneu, pierzând astfel multe locuri în clasamentul mondial. În ciuda faptului că Simona trebuia să fi fost deja audiată de tribunalul independent Sport Resolutions, Agenția Internațională pentru Integritatea Tenisului a cerut amânarea procesului de trei ori. Tergiversările celor de la ITIA au produs nemulțumirea Simonei, dar și a antrenorului ei, Patrick Mouratoglou (52 de ani).

Problemele Simonei Halep au început la ediția de anul trecut a turneului US Open, unde a fost depistată pozitiv la un test antidoping. De atunci, calvarul campioanei noastre pare că nu se mai termină. Suspendată temporar din tenis, de mai bine de 6 luni, Simona a ratat toate turneele disputate în această perioadă. În ciuda faptului că procesul său trebuia deja finalizat, Simona încă așteaptă audierea din cadrul tribunalului independent Sport Resolutions.

Patrick Mouratoglou, atac devastator la adresa ITIA. „Probabil vor să arate lumii că munca lor are o însemnătate”

După două amânări nejustificate, Simona urma să fie audiată pe data de 28 mai. Însă, și de această dată, Agenția Internațională pentru Integritatea Tenisului a intervenit în defavoarea româncei. Mai exact, ITIA a anunțat că procesul Simonei va fi din nou amânat.

Exasperată de atitudinea forului, Simona a ieșit la atac și a transmis un mesaj plin de indignare prin intermediul rețelelor de socializare. Nici Patrick Mouratoglou nu a rămas impasibil față de „tratamentul” la care este supusă românca. Antrenorul francez al Simonei a lansat un atac dur la adresa celor de la ITIA, pe care-i acuză de exces de zel. În plus, Mouratoglou a subliniat că jucătorii depistați dopați în ultimii ani au fost victime ale contaminării accidentale cu substanțe interzise. În plus, francezul susține că sportivii cu adevărat dopați joacă în continuare fără probleme.

„Probabil vor să arate lumii că munca lor are o însemnătate. Imensa majoritate a jucătorilor care au fost găsiți dopați în ultimii ani sunt victimele contaminării. Vreți să știți cine sunt jucătorii care se dopează cu adevărat? Încă joacă”, a transmis Patrick Mouratoglou pe rețelele de socializare.

Probabil că Patrick Mouratoglou a dorit sa facă referire la jucătorii de tenis care care se folosesc de TUE (Therapeutic Use Exemptions). Astfel, sub pretextul unei probleme medicale, sportivii primesc scutiri și pot lua anumite medicamente interzise. Cel mai cunoscut caz de acest gen este cel al Serenei Williams, care lua nenumărate medicamente interzise, sub această justificare. Patrick Mouratoglou a fost antrenorul Serenei în perioada 2012-2022.

