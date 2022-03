Are 51 de ani, un băiat de 25 care i-a fost alături în aventura „Asia Express”, iar acum se trezește în fiecare dimineață la ora 4.00, ca să ajungă la matinalul „Dimineața cu noi”, de la Kanal D. Ei bine, da, este Patrizia Paglieri, fost jurat „Masterchef”, de profesie chef bucătar, personaj adus pe micile ecrane pentru prima dată de Teo Trandafir, în anul 1998. Acum, chef Patrizia vorbește în exclusivitate pentru CANCAN.RO despre modul în care se străduiește să rămână fresh, în pofida unor experiențe de viață nu tocmai plăcute, episoade care i-ar afecta până și pe cei mai puternici.

Se pare că secretul vedetei de la Kanal D stă chiar în atitudinea pozitivă și în mentalitatea pe care o adoptă, pentru a nu fi doborâtă de greutățile cotidiene. Pe lângă latura emoțională de care se îngrijește, Patrizia Paglieri apelează și la tertipuri estetice, așa cum o recunoaște chiar ea. Aici intervine partea interesantă a lucrurilor, căci Patrizia își asumă totul, spre deosebire de cei pe care alege să îi observe, taxându-i pentru faptul că nu își recunosc intervențiile estetice.

„Să mor dacă unu’ zice că și-a făcut vreo injecție!”

Patrizia Paglieri este recunoscută pentru stilul său volubil, dar și pentru modul în care își spune părerea direct, fără menajamente. Această sumă de caracteristici, precum și dialectul „exotic”, de limbă română cu accent italienesc, i-au adus Patriziei un loc în mai toate show-urile de succes difuzate la noi. Cel mai recent proiect este matinalul de la Kanal D, unde face echipă cu Bursucu, Viviana Sposub și George Tănase.

Prima întrebare a fost cea legată de trezitul la ore „impracticabile” pentru mulți dintre cetățeni. Ai crede că Chef Patrizia se consumă în lumina reflectoarelor, însă ea trece o dată la ceva timp pe la medicul estetician. Pe cine întâlnește acolo, ne spune direct:

„Am noroc poate că sunt telegenică, dar nu mă mențin, nu am o cremă. Fac o dată la șase luni câteva injecții, că oricum face toată lumea. Cine zice că nu face, nu e adevărat!

Când mă duc acolo, la estetică, e plin de bărbați, dar ei, să mor dacă unul zice că adevărat și-a făcut o injecție! Am văzut un client într-o zi, avea 50 de ani. O zi l-am văzut – 35! Dar mulți se văd că nu mai au riduri. E plin și de bărbați, îmi zice și doctorița!”, ne-a declarat vedeta de la Kanal D în exclusivitate.

„Nu trebuie să am caviar, să fiu fericită!”

În cadrul interviului anterior, acordat pentru CANCAN.RO, Patrizia își nominaliza părinții ca fiind sprijinul real avut de-a lungul vieții. Italianca recunoștea că și-a dorit independența în raport cu un bărbat, acesta fiind motivul pentru care și-a crescut băiatul singură.

Chef Patrizia a venit alături de tatăl său în România, în anul 1993, când era foarte tânără. Acum cinci ani, modelul ei patern s-a stins din viață, ceea ce a afectat-o puternic pe Patrizia Paglieri. Cu toate acestea, vedeta de la „Dimineața cu noi” și-a păstrat pozitivismul:

„În viață am trecut prin multe multe dificultăți. Să vii în România, să o iei de la capăt, au fost multe momente dificile, dar mereu am pus pe primul plan sănătatea. Am zis că, dacă am sănătate, pe celelalte le aranjez. Nu sunt o persoană care trebuie să aibă caviar, să fie fericită. Văd partea de la pahar plină.

Urât a fost când a murit tata, acum cinci ani, apoi a murit și mama, acum doi ani, asta a fost cel mai urât. Nu cred că există ceva mai urât decât să-ți pierzi mama și tatăl. Și au fost și momente grele din punct de vedere financiar!”, a mai completat Chef Patrizia.

