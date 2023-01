Patrizia Paglieri, pe mâinile medicilor la început de an. Cu ce probleme de sănătate s-a confruntat: „Am intrat în panică”

Patrizia Paglieri a avut parte de un început de an de-a dreptul memorabil. Celebrul chef bucătar s-a confruntat cu probleme de sănătate care i-au creat un disconfort destul de mare. Iată ce i s-a întâmplat, de fapt, vedetei.

De-a lungul anilor, Patrizia a atras atenția tuturor datorită aparițiilor sale spectaculoase. Cheful bucătar a impresionat vedete internaționale cu talentele sale în materie de gastronomie, ceea ce i-a determinat pe mulți să îi ofere contracte destul de frumoase.

VEZI ȘI: Patrizia Paglieri, clipe de groază din cauza fostului soţ. Barbatul a ameninţat-o cu un pistol

Patrizia Paglieri a ajuns de urgență la spital

Recent, celebrul bucătar a făcut câteva dezvăluiri despre începutul anului 2023. Se pare că aceasta s-a confruntat cu o răceală destul de puternică ce a făcută să ajungă imediat pe mâinile medicilor. Potrivit informațiilor prezentate chiar de ea, ar fi fost vorba despre gripa care a făcut victime până în acest moment în România.

Totul ar fi început cu o stare mai neplăcută, urmând să facă febră, ceea ce a panicat-o destul de mult, deoarece nu a mai avut parte de asta de mai bine de 30 de ani. La îndemnul unei persoane apropiate, Patrizia a mers să se testeze la spital, depistând faptul că a luat contact cu gripa care face ravagii în România.

„Am început anul bine și sper să meargă tot anul. Afacerile merg bine, așa și așa, nu ne plângem. Sănătate să fie. Am avut acum un episod de gripă și mi-a fost atât de rău ca niciodată. Am stat în casă, am făcut febră. Eu, de obicei, nu fac temperatură. Sunt 30 de ani de când nu fac temperatură. Am ajuns acasă, am scos termometrul și am intrat în panică. O prietenă îmi zice să mă duc la spital și să fac un test de gripă. Aveam gripă și am stat o săptămână”, a spus Patrizia Paglieri, la Antena Stars.

NU RATA: Patrizia Paglieri a recunoscut! Ce operații estetice și-a făcut de-a lungul timpului fosta jurată de la MasterChef