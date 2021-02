Paula Chirilă a ajuns pe mâna medicilor, din nou. Dan Capatos a făcut anunțul îngrijorător

Paula Chirilă nu pare să aibă un început de an prea bun, cel puțin din punct de vedere al sănătății. În doar câteva săptămâni actrița a ajuns de două ori pe mâinile medicilor, din cauza unor probleme care nu-i dădeau pace. Aseară, Dan Capatos a declarat că de data aceasta Paula a avut o criză renală, dar lucrurile par să se rezolve.

Colega de platou a lui Dan Capatos și-a îngrijorat destul de mult fanii, după ce a avut două crize infernale și a fost preluată cu ambulanța direct din redacția emisiunii. În urma investigațiilor făcute, medicii au diagnosticat-o pe vedetă cu dispepsie ulceroasă, boală cauzată de consumul unor medicamente anti-inflamatorii pe care blondina le lua pentru o hernie de disc acutizată.

„Am stat pana pe la 4 dimineața. Am stat în perfuzii, sub observații. E un început de ulcer. Dispepsie ulceroasă se numește, trebuie să țin regim. Am luat tot felul de pastile pentru durerile cauzate de hernia de disc. Mi s-a spus să nu mai fac așa ceva”, a spus Paula Chirilă, la Xtra Night Show, luna trecută.

Dan Capatos: „Paula a avut o criză renală infernală”

Seara trecută, Paula Chirilă a lipsit de la emisiunea Xtra Night Show, motivat însă. Dan Capatos a ținut să lămurească audiența și le-a transmis că actrița nu s-a simțit deloc bine, a făcut o criză renală și a fost nevoit de intervenția medicilor.

„Paula a avut o criză renală infernală și a fost luată de urgență cu ambulanța. E la spitalul Militar. A eliminat o piatră chiar la noi în redacție”, a spus Dan Capatos la Xtra Night Show, în această seară.

Ulterior, și Paula Chirilă și-a anunțat fanii printr-un InstaStory îb care se vede că e întinsă pe patul de spital cu o branulă în mână.

Potrivit declarațiilor lui Dan Capatos, medicii și-au făcut treaba iar Paula Chirilă la scurt timp după ce a ajuns la Spitalul Militar să se simtă mai bine.

„Se îmbunăntățește situația, se simte puțin mai bine”, a continuat prezentatorul de la Antena Stars.

