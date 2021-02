A fost sau nu Pepe agresiv cu Raluca? Artistul face mărturisiri uluitoare

Mariajul dintre Pepe și Raluca a fost unul liniștit, dar nu putem spune același lucru despre despărțire. Deși în primul moment în care au divulgat că nu se mai înțeleg și vor divorța, au precizat că va fi o despărțire liniștită, lucrurile au luat o întorsătură diferită. Au existat de-a lungul acestor luni acuzații despre infidelitate, dar și despre agresiune. Pepe lămurește totul, după ce s-a divorțul s-a finalizat.

Artistul a spus cu subiect și predicat care au fost momentele în care a fost agresiv cu o femeie. Recunoaște că este o fire vulcanică iar atunci când se enervează își iese din minți, dar asta nu l-a făcut niciodată să lovească vreo femeie. Singurul context în care a făcut-o a fost în dormitor, când i s-a cerut.

„Nu am lovit niciodată o femeie, am lovit bărbați și i-am băgat în spital. Au existat certuri, îmbrânceli, chestii din astea, dar niciodată altceva. Am lovit în timp ce făceam dragoste, dar pentru că s-a vrut, mi s-a cerut să fac asta”, a mărturisit acesta pe YouTube.

CITEȘTE ȘI PEPE, DESPRE DORINȚELE PRINCIPALE PE CARE LE ARE DUPĂ DIVORȚUL DE RALUCA: “CRED ÎN DRAGOSTE, CRED ÎN CĂSNICIE”. CE A SPUS DESPRE AL TREILEA MARIAJ

Pepe: „Dacă ar fi existat vreo violență, ar fi fost dovedită”

În ceea ce privește acuzațiile potrivit cărora artistul ar fi fost violent cu fosta lui soție, Pepe a pus punctul pe i și în acest caz. Nu a existat niciun moment în care să fie agresiv cu Raluca Pastramă, ci a fost doar o strategie menită să o ajute în procesul de divorț. „Nu s-a întâmplat niciun act de violență. S-a încercat să se construiască niște probe pentru divorțul ce urmează. Și nu au putut. Dacă ar fi existat vreo violență, ar fi fost dovedită astăzi. Eu de asta am tăcut. Că am vrut să o vedeți cât e de frumoasă la față, că nu are nimic. Neavând nimic, și-a restras plângere”, a continuat artistul. NU RATA RALUCA PASCU, INTERVIU DESPRE AȘA-ZISA AVENTURĂ CU MILIONARUL DIN QATAR: “NU L-AM ÎNȘELAT PE PEPE” + “EU ÎMI TAI MÂINILE ȘI PICIOARELE, COPIII NU-I DAU!” Pepe și Raluca au divorțat la notar

Din data de 8 februarie 2021, Pepe și Raluca nu mai sunt soț și soție, iar actele de divorț le-au semnat în cabinetul unui notar. La scurt timp după ce s-a produs despărțirea și din punct de vedere legal, cântărețul a oferit declarații în cadrul cărora a făcut câteva precizări despre acest subiect, dar și despre fetițele sale, Maria și Rosa Alexandra.