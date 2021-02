Cu cine rămân fetițele lui Pepe și ale Ralucăi Pastramă, după divorțul celor doi. Unde vor locui micuțele, de acum încolo

Ieri s-a pronunțat divorțul dintre Pepe și Raluca Pastramă, iar acum toată lumea se întreabă cu cine anume vor rămâne cele două fiice ale lor.

Separarea dintre Pepe și Raluca Pastramă a fost una inevitabilă, căci ieri s-a pronunțat divorțul dintre ei. Atunci când au recunoscut că se despart, Pepe a declarat că el și fosta lui soție vor continua să fie prieteni, de dragul fiicelor pe care le au împreună, și să le crească așa cum se cuvine.

Potrivit informațiilor din presă, Pepe și Raluca Pastramă vor avea custodie comună, iar fetițele lor vor continua să locuiască în casa mamei lor, ca și până acum, în timp ce Pepe s-a mutat singur,

„Am spus de la început că nu vor fi scandaluri. Că au fost mici derapaje, că cineva a încercat să mai creeze ceva, astea au trecut. Din punctul meu de vedere, ne-am întors din punctul în care am plecat acum două luni și jumătate și suntem bine. E o situație amiabilă, pe care noi am stabilit-o de la bun început. Dacă au fost mici derapaje, nu au fost ale mele și nici nu mai contează. Trecem peste, pentru că așa este normal și frumos. Trebuie să avem o relație frumoasă de dragul copiilor. Chiar am reușit asta. Vorbesc zilnic cu Raluca”, a explicat Pepe, în emisiunea „La Măruță”, acum ceva timp.

Cu cine locuiește Pepe, după despărțirea de Raluca

După despărțirea de Raluca, ala cum vă spuneam mai sus, Pepe s-a mutat singur. Artistul s-a mutat încă de la 15 ani din casa părinților săi, așa că nu are nicio problemă în a se descurca pe cont propriu. Pepe știe să facă de toate, însă mai are și un ajutor de nădejde la treburile casnice care necesită atenția și iscusința unei femei.

”Întotdeauna m-am descurcat singur, pentru că eu m-am mutat de la părinţi de la vârsta de 15 ani. Am locuit singur, cu chirie, aşadar am învăţat să şi spăl, să şi calc, fac şi curățenie. În momentul de faţă, firesc, există cineva, o doamnă care are grijă de toate astea, şi a existat întotdeauna în ultimii 15-20 de ani cineva care s-a ocupat de gospodărie, pentru că nu am timp.