Paula Chirilă a pierdut sarcina, în primul trimestru. Prezentatoarea Xtra Night Show de la Antena Stars a recunoscut drama prin care a trecut

Paula Chirilă a trecut printr-o dramă greu de descris, în urmă cu mulți ani. Prezentatoarea Xtra Night Show de la Antena Stars s-a confruntat cu o pierdere de sarcină, în primul trimestru. În cadrul unui interviu, actrița a făcut o serie de mărturisiri dureroase despre drama prin care a trecut.

Este mereu cu zâmbetul pe buze, încântă persoanele din jurul ei, este o actriță apreciată de români, însă puțini sunt cei care știu drama cumplită prin care a trecut Paula Chirilă, în urmă cu mai mulți ani. Actrița a mărturisit că, înainte de a o avea pe fiica sa, Carla Sofia, a trecut printr-un moment de cumpănă. Aceasta a pierdut sarcina, în primul trimestru. A fost foarte greu să treacă peste acest moment, rămânându-i în minte și în prezent. După ce a trecut prin această situație, când a rămas gravidă pentru a doua oară, Paula Chirilă a mers constant la control, pentru a se asigura că totul este în regulă.

”Da, am pierdut o sarcină, în stadiu foarte mic, pentru că eu am RH-ul negativ, iar fostul soţ, pozitiv. Medicii ne-au spus că, în mod cert, sarcina avea RH-ul pozitiv, ca al fostului meu soţ, şi atunci organismul meu a respins sarcina. La următoarea sarcină am făcut permanent această analiză, ca să văd dacă nu cumva se va întâmpla la fel, dar nu a fost cazul”, a declarat Paula Chirilă pentru Viva.

Și-a refăcut actrița Paula Chirilă viața sentimentală?

Paula Chirilă și Marius Aciu s-au căsătorit în anul 2005, la Cluj, iar după 12 ani de relație au decis să o ia pe drumuri separate. Cei doi au divorțat în anul 2017 și au rămas în relații bune de dragul fiicei lor. Acum, la patru ani de la despărțire, vedeta spune că se simte foarte bine din toate punctele de vedere și chiar a învățat câteva lucruri din căsnicia ratată.

După divorț, Paula Chirilă a avut o relație cu un bărbat cu 16 ani mai mic, însă lucrurile nu au mers prea bine, cei doi ajungând la despărțire. Acum, vedeta este fericită și împlinită, chiar dacă în viața ei nu există o prezență masculină. Paula Chirilă spune că a învățat în acest timp să se iubească pe ea și s-a înconjurat cu oameni frumoși, care îi sunt alături indiferent de situație.

„Sunt foarte bine acum! Mă bucur de viață. Mă bucur de iubire, mă iubesc în primul rând pe mine și atunci pentru că mă iubesc pe mine am atras lângă mine oameni care mă iubesc și mă fac fericită. Oricum eram fericită și înainte că fericirea mea nu e în buzunarul nimănui, e la mine, dar am lângă mine oameni care îmi întregesc viața și mi-o fac frumoasă”, spunea Paula Chirilă.

Sursă foto: Facebook