Paula Chirilă, declarații la patru ani de la divorț! Și-a refăcut actrița viața sentimentală? „Fericirea mea nu e în buzunarul nimănui”

În urmă cu patru ani Paula Chirilă și Marius Aciu și-au spus adio. Cei doi au divorțat în secret, iar acum vedeta de la Antena 1 a vorbit despre viața de după despărțire. Paula Chirilă a învățat câteva lecții importante, iar acum este mai bine și mai mulțumită ca niciodată.

Paula Chirilă și Marius Aciu s-au căsătorit în anul 2005, la Cluj, iar după 12 ani de relație au decis să o ia pe drumuri separate. Cei doi au divorțat în anul 2017 și au rămas în relații bune de dragul fiicei lor. Acum, la patru ani de la despărțire, vedeta spune că se simte foarte bine din toate punctele de vedere și chiar a învățat câteva lucruri din căsnicia ratată.

Vedeta și-a dat seama că nu ar trebui să mai pună atât de multă presiune pe partener și că într-o relație trebuie să înveți să oferi, fără a aștepta ceva înapoi.

„Nu știu ce am învățat din căsnicia pe care am avut-o! Poate să nu pun atât de multă presiune pe partener, pe cel care e alături de mine. Geloasă nu am fost niciodată, sunt vigilentă, dar geloasă nu. Dacă s-a dus de lângă mine să fie bun dus că o să vină poate domnul, poate domnul, să nu stea în ușă, să nu încurce drumul. Am învățat să fiu relaxată, și să ofer fără să mă gândesc la ceea ce primesc!”, a declarat Paula Chirilă, potrivit vivi.ro.

Și-a refăcut actrița viața sentimentală?

După divorț, Paula Chirilă a avut o relație cu un bărbat cu 16 ani mai mic, însă lucrurile nu au mers prea bine, cei doi ajungând la despărțire. Acum, vedeta este fericită și împlinită, chiar dacă în viața ei nu există o prezență masculină.

Paula Chirilă spune că a învățat în acest timp să se iubească pe ea și s-a înconjurat cu oameni frumoși, care îi sunt alături indiferent de situație.

„Sunt foarte bine acum! Mă bucur de viață. Mă bucur de iubire, mă iubesc în primul rând pe mine și atunci pentru că mă iubesc pe mine am atras lângă mine oameni care mă iubesc și mă fac fericită. Oricum eram fericită și înainte că fericirea mea nu e în buzunarul nimănui, e la mine, dar am lângă mine oameni care îmi întregesc viața și mi-o fac frumoasă”, a mai spus Paula Chirilă.

