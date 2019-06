Paula Chirilă, pățanie memorabilă: ”Doamne, mi s-au văzut chiloții, mi s-au văzut toate desuurile, toate dedesubturile”

Paula Chirilă și-a deschis sufletul și a vorbit despre o pățanie memorabilă. Vedeta a avut parte de un incident neprevăzut chiar înainte de a urca pe scenă.

Paula Chirilă se afla în turneu cu spectacolul „Un bărbat și mai multe femei”, în Tulcea. La un moment dat însă a avut parte de un incident neprevăzut, care a avut loc chiar înainte de a urca pe scenă. Vedeta s-a dezechilibrat și a căzut.

Luată prin surprindere, actrița își făcea probleme de ceea ce văzuse sau ar fi putut să vadă spectatorii.

”Jucam într-un club, am ajuns foarte târziu și ca să urc pe scenă nu mi-au pus o treaptă, mi-au pus ca un fel de taburet, cam cum sunt alea din baruri. Nu am avut timp să mă pregătesc, să verific. Mi-am pus lucrurile și l-am rugat pe colegul de la tehnic să mă anunțe când dă drumul la spectacol, ca să îmi fac ultimele verificări. Nici nu am apucat să-mi pun toată recuzita în spate că s-a stins lumina. Aoleu, zic, a început spectacolul!. Noroc că știam pe pipăite care pe unde sunt.

Nu a trecut mult, două, trei scene, când, la un moment dat, dau să urc, pun un picior pe taburet, un picior pe scenă și simt că alunec de pe taburetul acela care era moale și mă duc de pe scenă în spate. În spatele scenei era un fundal de pânză și în spatele fundalului era o altă sală, era împărțită sala în jumătate. M-am dus cu spatele în pânza aceea, am căzut undeva, doar picioarele mi se mai vedeau de după scenă. A venit colegul meu George, care este cam cât mine de statură, nu știu cum a avut putere să ridice 60 de kilograme și să mă pună în mijlocul scenei. Îți dai seama ce era în capul meu? Doamne, mi s-au văzut chiloții, mi s-au văzut toate desuurile, toate dedesubturile, mă știe acum lumea și pe față, și pe dos! Mi-a fost o rușine!” , a mărturisit Paula Chirilă pentru Libertatea.

Paula Chirilă din nou singură

După ce a divorțat, Paula Chirilă a trăit una dintre cele mai frumoase perioade din viața ei alături de un bărbat pe nume Adrian. Acesta este cu 16 ani mai tânăr ca vedeta. Povestea lor de dragoste însă a ajuns la final, iar acum actrița este din nou singură.

„Adrian cred că e bine acum, nu mai ţinem legătura… Ca orice relaţie care se termină, relaţia s-a terminat. A durat cât trebuia să dureze. A fost frumos, dar ne vedem de vieţile noatre. S-a întâmplat de ceva vreme, ne-am văzut de vieţile noatre. El şi-a găsit o fată, habar nu am, eu probabil mi-am găsit pe altcineva”, a declarat, în urmă cu ceva timp, Paula Chirilă.