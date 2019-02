Pavel Bartoș, declarație emoționantă despre soția lui: ”Întotdeauna găsește rezolvarea pentru orice problemă”

Este actor, om de televiziune și cap de familie! Pavel Bartoș are o soție care îl susține necondiționat și trei fete care le aduc bucurii în fiecare zi.

Cum e să fii tatăl a trei fete? Ei bine, Pavel Bartoș se consideră un norocos și un răsfățat al sorții. După o zi de muncă asiduă, actorul abia așteaptă să ajungă acasă pentru a petrece timp cu familia lui. Sofia are 4 ani și jumătate, Rita are 10 anișori, iar Eva este o domnișoară în toată firea și are 14 ani. (CITEȘTE ȘI: PAVEL BARTOȘ ARUNCĂ BOMBA! MOTIVUL PENTRU CARE NU MAI ESTE LA EMISIUNEA DE LA PRO TV: „EI AU DORIT O SCHIMBARE!” | VIDEO)

„Măi, e greu să fii tată. Punct. Dar, în orice situaţie, condiţia principală e să-ţi iubeşti copilul. Şi, iarăşi, foarte important este să ai grijă să-ţi educi copilul, în spiritul celor şapte ani de acasă, să-i inocu­lezi bunul simţ, res­pec­tul, cinstea… În ceea ce priveşte faptul că sunt tată de fete…Cred că sunt un alintat al sorţii. Cu atât mai mult cu cât e clar că uneori lu­crurile ajung să mă depă­şeas­­­că şi salvarea îmi vine de la soţia mea, care în­tot­deauna găseşte rezolvarea pentru orice pro­blemă”, a spus în urmă cu ceva timp Pavel Bartoș pentru Formula As.

Pavel Bartoș, un tătic împlinit

Pavel Bartoș este un tătic împlinit li mândru din cale -afară. Actorul se laudă cu fetele lui ori de câte ori are ocazia și vorbește foarte frumos despre ele. Anca, soția lui, a fost și ea vedetă tv și a prezentat emisiunea ”Slab sau gras”, dar a fost și actriță apărând în filmul „Ho, ho, ho 2: O loterie de familie”(2012) și în serialul „La urgentță”(2006). Tot ea este cea care îl susține necondiționat pe actor și are grijă de fetele lor. (VEZI ȘI: SMILEY ȘI PAVEL BARTOȘ, COLEGI ÎNTR-UN FILM ANIMAT. CE ROL VOR AVEA CEI DOI JURAȚI DE LA “ROMÂNII AU TALENT”)

”Cred că re­laţia dintre soţ şi soţie e cru­cia­lă într-o familie: dacă relaţia dintre soţi e bună, e solidă, dacă exis­tă iubire, înţe­le­gere, co­muni­care şi susţi­nere între ei, atunci şi ma­şi­năria familiei mer­­­ge ca un­să. De-asta şi zic: prin­ci­pa­la mea cali­tate e soţia mea!”, a mai spus Pavel Bartoș.