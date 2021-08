Pavel Bartoș, dezvăluiri din culisele show-ului de la PRO Tv! Ce se întâmplă pe platourile „Masked Singer”

Pavel Bartoș este una din vedetele care de ani de zile colaborează cu PRO Tv. Acesta a fost gazda mai multor show-uri, iar acum a trecut la cârma emisiunii „Masked Singer”. Acesta a vorbit despre atmosfera de pe platourile celui mai „secrte” show și despre colegi.

Pavel Bartoș a devenit prezentatorul emisiunii „Masked Singer". Cum în cadrul show-ului toate lucrurile sunt ținut secret, prezentatorul tv a avut câteva emoții. Însă, tensiunea s-a risipit când a ajuns pe platourile de filmare și a întâlnit oameni apropiați alături de care a mai lucrat.

„În primul rând a fost neașteptat totul. Provocator de-a dreptul și incitant din perspectiva măștilor. După aceea a fost extraordinar din perspectiva detectivilor pentru că sunt oameni care mie îmi sunt foarte dragi. Mihaela (nr. Rădulescu), Horia (n.r. Brenciu).

Cu Inna am lucrat prima dată, dar este atât de naturală. Am descoperit un om atât de natural și atât de proaspăt și asta m-a bucurat enorm. Pe Alex (n.r. Bogdan) îl știam și din teatru și, vorba aia, nu că a fost la așteptările pe care le aveam, ci a fost peste așteptări! Sunt un norocos că am intrat într-un asemenea proiect. E frumos”, a declarat Pavel Bartoș.

Pavel Bartoș, susținut de familie

Pavel Bartoș a mai mărturisit că uneori perioadele de filmare pot să fie destul de solicitante, iar aici intervine familia lui. Prezentatorul de la PRO TV a declarat că le este extrem de recunoscător celor de acasă, care de fiecare dată îl sprijină, îl înțeleg și îi vin în ajutor.

„Atunci când este un proiect cumva înțelegem toți. Și îl menajăm pe cel care este implicat. Am mare noroc cu familia mea care mă înțelege. De fapt ei, cei din familie, vin cu surplusul în această perioadă. De multe ori mă surprind ei pe mine că au grijă de mine.

Cumva noi am învățat, așa, în timp, să avem grijă unii de alții. Când unul are mai multă nevoie, atunci restul fac în așa fel încât îl sprijină total pe acel om din familie. Așadar, am mare noroc cu ei”, a mai spus Pavel Bartoș, potrivit viva.ro.

