Pe 18 august 2000, fetița din imagine a fost dată dispărută la Poliție. În cele din urmă, a fost declarată moartă dar, acum, după 21 de ani, a apărut din senin. Ce s-a întâmplat, de fapt

În anul 2000, în data de 18 august, o fetiță pe nume Brittany Renee Williams a fost dată dispărută la Poliție. Ulterior, aceasta a fost declarată moartă, însă, după 21 de ani, a apărut din senin. Ce s-a întâmplat, de fapt, cu aceasta?

În luna august a anului 2000, o fetiță de doar șapte ani, pe nume Brittany Renee Williams, a fost dată dispărută la Poliție. Ulterior, a fost declarată decedat, însă, după 21 de ani, a apărut din senin, cu multe cicatrici, dar și cu rezultate ADN care arată că ea ar fi fetița care dispăruse atunci. Aceasta fusese crescută într-un centru de plasament din Henrico, Virginia.

Vezi și FEMEIA DIN IMAGINE A FOST DATĂ DISPĂRUTĂ PE 24 DECEMBRIE 1992. DUPĂ 29 DE ANI, S-A AFLAT ADEVĂRUL. CE S-A ÎNTÂMPLAT CU EA, DE FAPT

Brittany a reapărut, după 21 de ani

La momentul respectiv, Kim Parker, deținătorul centrului respectiv, ar fi tratat-o pe Brittany de SIDA. După ce a dispărut din centru, s-a presupus, ulterior, că ar fi decedată. Însă, la 21 de ani distanță, a apărut din senin, arată allthatsinteresting.com.

Kaylynn Stevenson din Fort Wayne, Indiana, a avut puține amintiri despre copilăria ei, până în momentul în care a observat un afiș cu o persoană care era dată dispărută, și anume Williams, chip pe care l-a recunoscut imediat: era o „copie fidelă” a ei. Soția ei, Ladajah Kelly, a rămas uimită de asemănarea izbitoare dintre parteneră și fetița dată dispărută în anul 2000. Potrivit NBC12, a făcut un test ADN.

Citește și ÎN 1966, FEMEIA DIN IMAGINE A NĂSCUT O FETIȚĂ. DUPĂ 51 DE ANI, A AFLAT CĂ FATA PE CARE A CRESCUT-O TIMP DE 5 DECENII NU E FIICA EI. CE S-A ÎNTÂMPLAT, DE FAPT, ȘI CINE E „IMPOSTOAREA”

Au săpat în grădina centrului de plasament după rămășițe umane

Rezultatele au arătat o probabilitate de 95,83% că ea ar fi soră vitregă cu Anastasia McElroy, prima fiică a mamei lui Williams, Rose Marie Thompson. Kaylynn nu avea nici SIDA, nici HIV, însă, iar poliția a decis să redeschidă cazul.

Kim Parker, persoana care deținea centrul de plasament, rămăsese, însă, în continuare, suspect principal în acest caz. Aceasta a condus ”Rainbow Kids” și a îngrijit 50 de copii, în anii 1990. Mulți dintre aceștia aveau dizabilități sau probleme medicale. Poliția o interogase pe Kim vis-a-vis de dispariția fetiței, susținând că a trimis-o pe Brittany să locuiască cu două femei din California, însă informația s-a dovedit a fi falsă.

Ulterior, oamenii legii au săpat în grădina unde se afla centrul de plasament, cu ideea de a găsit rămășite umane. N-au găsit. Însă, au descoperit că Parker luase 24.000 de dolari în urma unor beneficii guvernamentale care erau, de fapt, destinate copiilor adoptivi. A avut 73 de acuzații de fraudă la momentul respectiv.

”Trăia din banii pe care îi lua pentru Rainbow Kids”, spune șeful Poliției.

Vezi și VORBEȘTE 24 DE LIMBI STRĂINE, DAR CURĂȚĂ COVOARE. POVESTEA EXTRAORDINARĂ A BĂRBATULUI CU O CAPACITATE IEȘITĂ DIN COMUN

A descoperit o postare pe internet cu fetița dispărută în 2000

În anul 2003, Parker a fost condamnată la opt ani de închisoare. Iar, în timp ce investigatorii o căutau pe Brittany Williams în California și Virgina, Kaylynn Stevenson locuia în Ohio, alături de părinții ei adoptivi. La vârsta de 7 ani, ea primise, de fapt, numele respectiv.

Și-a petrecut cea mai mare parte a vieții acolo până s-a căsătorit și s-a mutat la Fort Wayne pentru a-și crește fiica. Abia recent a început să cerceteze arborele genealogic. Își amintea doar numele de „Williams” și s-a gândit să caute pe internet copiii dispăruți în acea perioadă.

„Mi-am amintit numele de familie ‘Williams’. Găsisem fotografia lui Brittany Renee Williams. Mi-am trezit soția din somn și am spus: ‘Acesta sunt eu! Mă cunosc când mă văd. Eu sunt aici!’„ a declarat Brittany.

Chiar dacă are amintiri neclare, își amintește că era hrănită prin intermediul unui tub. Are o cicatrice pe abdomen care a fost căpătată în urma unei intervenții chirurgicale. Mai are o cicatrice pe piept, mai mică, care a căpătat-o în urma purtării unor catetere. Persoana despre care s-a spus că e dispărută și, ulterior, moartă era, de fapt, în viață. A avut frânturi de amintiri despre cum arăta camera în care stătea în centrul de plasament.

FBI-ul a prelevat mostre de ADN atât de la Stevenson, cât și de la McElroy, fără să le comunice identitatea surorii vitrege. După ce rezultatele testelor au ieșit, au rămas uimite: fetița de 7 ani, care dispăruse în 2000, era, de fapt, în viață și a reușit să își cunoască familia.

Sursă foto: captură NBC