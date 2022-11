Pe Liviu Vârciu îl vezi toată ziua la TV! Ce s-a ales de cei doi foști colegi, la 18 ani de la destramarea trupei L.A.

În anul 1998 a fost lansată trupa L.A. formată din Liviu Vârciu, Adrian Zainea și Aurelian Ciocan. Cu siguranță vă amintiți de cei trei băieți care făceau furori la vremea respectivă. Trupa s-a bucurat de un succes formidabil, însă în anul 2005 soliștii au ales să o ia pe drumuri separate. În august, anul acesta, la Râmnicu Vâlcea, artiștii și-au reunit din nou forțele, de fapt, doar doi dintre cei trei au fost prezenți în fața publicului, respectiv Liviu Vârciu si Adrian Zainea.

După destrămare, singurul care a rămas în lumina reflectoarelor a fost Liviu Vârciu. Din acest motiv, fanii trupei au fost curioși să afle ce s-a întâmplat cu ceilalți doi membrii din L.A.

CITEȘTE ȘI: LIVIU VÂRCIU, PRINS ÎN FLAGRANT! PREZENTATORUL A ”MITUIT” UN TAXIMETRIST ȘI…

Astfel, la ultima sa apariție publică, Adrian Zainea de care nu s-au mai știut prea multe, a fost luat la întrebări.

“Când nu cânt în L.A. fac muzică într-un studio de înregistrări cu un prieten muzician, Dumi Pădure, am început niște proiect dar din cauza situației economice colegul meu trebuie să plece din nou pe vapor câteva luni. Lucrăm cu doi băieți, o fată, avem planuri.”, a povestit Adrian Zainea, pentru click.ro.

Aurel Ciocan și-a încercat norocul în industria muzicală

Dar ce s-a întâmplat cu cel de-al treilea solist al trupei L.A.? Aurelian Ciocan, în vârstă de 41 de ani, a renunțat definitiv la muzică după ce trupa L.A. s-a destrămat. Acesta s-a întors în orașul său natal, Constanța și-a deschis o firmă de termopane și s-a implicat în agricultură.

În anul 2012, bărbatul și-a încercat norocul cu un studio muzical, dar afacerea nu a funcționat.

“Am avut un studio în Bucureşti, dar care nu a mers foarte bine din cauza pirateriei. Într-un an, de Crăciun, am plecat în Anglia, la nişte prieteni. Mi-a plăcut foarte mult şi am decis să rămân şi să urmez cursurile unui colegiu pentru a deveni bucătar, fiindcă întotdeauna mi-am dorit să am propriul restaurant. Acum lucrez ca bucătar secund într-un pub, dar vreau să mă întorc acasă şi să-mi deschid acolo propriul restaurant”, a declarat Aurelian Ciocan.