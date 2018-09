Pe urmele lui Moni și ale lui Mr. Pink! Bianca Drăgușanu, întâlnire nocturnă cu un bogătaș chinez

Weekendul a început promițător pentru Bianca Drăgușanu! Fosta prezentatoare de la “Te vreau lângă mine” a ieșit la o cină târzie în compania unui bogătaș chinez, iar cei care au văzut imaginile s-au gândit imediat la povestea de dragoste dintre Monica Gabor și miliardarul Mr. Pink. Întâlnirea cu tânărul milionar chinez vine la scurt timp după ce frumoasa blondă s-a fotografiat alături de un bărbat misterios.

Bianca Drăgușanu, întâlnire nocturnă cu un bogătaș chinez

Bianca Drăgușanu a ieșit în oraș în această noapte împreună cu doi prieteni, dar și un chinez cu multe zerouri în conturi. În timp ce ea a fost discretă și nu a publicat imaginea cu milionarul, acesta a postat spre miezul nopții pe Instagram Stories două înregistrări de la masă. Iar pe una dintre filmări a scris un mesaj în limba engleză: “I guess the curtain is up… I am ready. All about us. Soon (n.r.: Bănuiesc că s-a ridicat cortina… Sunt gata. Totul despre noi. În curând)”.

