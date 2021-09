După ce a câștigat marele trofeu la Survivor România, Zanni și-a dat seama că, acum, are nevoie de un alt țel. Deocamdată nu poate spune dacă tinde către un obiectiv material sau personal. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, noul „protejat” al lui Alex Velea a vorbit despre planurile pe care le are, dar și despre ceea ce îl sperie.

Zannidache a dat de pământ cu toți adversarii pe care i-a avut în jungla din Republica Dominicană, dar, ca orice om, are și el temeri. La prima vedere nu ați putea crede că ar fi ceva ce l-ar putea speria, având în vedere povestea de viață pe care o are.

Câștigătorul Survivor România, a vorbit, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO despre latura mai puțin cunoscută a lui, cea personală. Ar vrea să-și găsească o iubită, dar, totodată, îl și sperie acest aspect.

„Da, recunosc, nu știu dacă sunt pregătit de o relație, pentru că nu sunt prea ușor de impresionat. Dacă mi-aș găsi o femeie care să mă impresioneze, să-mi placă de ea. Și, cel mai important, să mă iubească necondiționat, atunci cred că aș încerca să văd dacă sunt pregătit pentru o relație”, ne-a declarat Zanni, în exclusivitate.

„Eu am multe de oferit” Însă, până atunci, pare să mai fie nevoie să treacă ceva timp. Poate pentru a se liniști, sau a se cunoaște mai bine, cert este că știe, de acum, ce tip de femeie și-ar dori lângă el. „Acum nu-mi dau seama, pentru că nu am în cap o femeie la care să mă gândesc și să vreau ceva cu ea. Nu mă uit la fizic, trebuie doar să mă atragă. Nu sunt niște trăsături anume, după care mă uit. Să fie femeie și să mă atragă. Contează energia pe care mi-o transmite”, ne-a spus Zanni.

Cu toate acestea, noul preferat al lui Velea nu s-a hotărât cu ce o va cuceri pe viitoare iubită. S-a rezumat la a afirma că este un tip care are foarte multe de oferit.

„Ea, când o să mă vadă, o să vadă dacă are ce lua de la mine, pentru că nu eu am multe de oferit” , a declarat Zanni.

Zanni: „Trebuie să-mi găsesc alt trofeu”

„Am câștigat trofeul Survivor România și trebuie să găsesc altul, ca să am adrenalină, să am ce trăi. Mai am ceva timp să-mi găsesc o țintă, un nou vis. Sunt în căutare de viață, vreau să cuceresc pe toată lumea. Sunt pregătit de orice! Ce-mi dă viața, aia sunt pregătit să primesc” , a mai adăugat artistul.

Sursă foto: Instagram.com