Zanni și Sebastian au dat cărțile pe față! Ce pact au făcut cei doi înainte de a pleca din Republica Dominicană. „Stăm o lună și ceva…”

În timpul competiției „Survivor România”, Sebastian Chitoșcă și Zanni au fost de nedespărțit. Cei doi s-au înțeles de minune și au declarat în repetate rânduri că prietenia lor va dura și după plecarea din Dominicană. Însă, după finalul competiției, cei doi nu au mai apărut împreună, iar acest lucru a ridicat numeroase semne de întrebare.

De ceva timp au început să apară diverse zvonuri potrivit cărora prietenia dintre Sebastian Chitoșcă și Zanni ar fi ajuns la final. După terminarea show-ului din Dominicană, fanii celor doi nu i-au mai văzut împreună, așa că s-au grăbit să tragă concluzii.

Cei doi au dat în cele din urmă cărțile pe față și au dezvăluit motivul pentru care lumea nu i-a mai văzut împreună. În cadrul unei emisiuni, Zanni a dezvăluit că el împreună cu Sebastian și Cosmin au făcut un pact atunci când au plecat din Dominicană, iar acesta ar fi motivul pentru care nu au mai apărut împreună.

„Am făcut un pact cu el și cu Cosmin, ne-am spus, ajungem acasă nu o să ne postăm. Ne rezolvam problemele pe care le avem. Stăm o lună și ceva, două și după ne vedem. Vin eu la tine, tu la mine. Ne-a trebuit timpul asta se ne relaxăm.”, a dezvăluit Zanni, în cadrul emisiunii WOWbiz.

Sebastian Chitoșcă, despre relația cu Zanni

Sebastian Chitoșcă a confirmat și el pactul făcut, însă a menționat că deși cei doi nu au apărut împreună au ținut legătura. Se pare că aceștia vorbesc periodic și prietenia lor a rezistat și în afara competiției.

„Probabil se așteptau ca eu să stau în spatele lui Zanni, să fiu umbra lui, să îi iau din succesul lui. Eu am avut succesul meu, la momentul meu, când am fost fotbalist. El trebuie să se bucure singur de tot ce are. Prietenia nu constă în dacă mă afișez cu Zanidache peste tot unde e el sau unde sunt eu. Noi am ținut legătură, dar să zic o dată la câteva zile ne-am contactat să vedem dacă suntem bine.

Noi am rămas prieteni, după ce ne-am certat în fiecare zi în junglă. Nu mă enerva ceva la Zanni anume. Acolo eram nervoși toți. Noi am fost cum eram noi ca oameni. Nu ne menajam, pe noi nu interesa. Învățam ceva din cearta aia.”, a spus și Sebastian Chitoșcă.

