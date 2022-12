,,Pedepsit” pentru o faptă bună! Ce i s-a întâmplat unui român care a înapoiat un portofel pierdut întrece orice imaginația oricui!

Situație de-a dreptul neașteptată, pentru un român care a găsit pe jos un portofel pierdut. Din dorința de a face bine, bărbatul a găsit în el câteva cărți de identitate, printre care și a celui care-l pierduse, dar și buletinul acestuia. Nici nu a mai stat pe gânduri și a sunat proprietarul portofelului. Bărbatul i-a comunicat faptul că i-l va duce acasă, el nefiind la locuință în acel moment, ci doar soția lui.

Pe principiul ,,nicio faptă bună nu rămâne nepedepsită”, la scurt timp după ce a returnat portofelul, au început problemele pentru bărbat. Acesta a primit mai multe mesaje cum că în portofel ar fi fost o sumă de bani, iar dacă nu o înapoiază, cel care deține portofelul va depune împotriva lui o plângere la procuror.

De-a dreptul frustrant! Disperat, bărbatul a cerut ajutorul pe un grup de Facebook

Neștiind ce să mai facă, bărbatul care a găsit portofelul a cerut ajutorul pe un grup de Facebook. El a povestit întreaga situație, iar oamenii i-au oferit mai multe sfaturi și au încercat să îl liniștească.

,,Aș dori un sfat la următoarea problemă: în dimineața zilei de 23 septembrie am găsit un portofel în care era un act de identitate, un permis auto și niște cărți de vizită, printre care și a proprietarului. După numărul de telefon de pe cartea de vizită am sunat proprietarul, comunicându-i că i-am găsit portofelul și îl voi duce acasă, dânsul nefiind acasă în momentul acela. La domiciliul respectivului am înapoiat actele soției dânsului.

Problema e că acum îmi trimite mesaje că el ar fi avut o anumită sumă de bani în portofel și îmi cere să îi înapoiez acea sumă, spunând că va ajunge și va depune plângere la procuror. Știindu-mă nevinovat ce aș putea face în această situație?”, a întrebat acesta pe un grup de Facebook, după cum informează shtiu.ro.

Internauții nu au întârziat să își spună părerea prin intermediul comentariilor

Cei care au citit postarea bărbatului l-au sfătuit să se liniștească și să ceară ajutorul Poliției. De asemenea, un internaut l-a sfătuit să nu mai facă astfel de fapte, ci să apeleze la ajutorul autorităților, dacă se va mai repete o situație asemănătoare.

„Stai fără griji, Poliția se va uita pe camere și vei ieși nevinovat și îți va cere scuze.”, „Nu are cum să demonstreze că erau acei bani acolo. Are prea multe pretenții. Tu i-ai dus și actele acasă. Ce mai vrea?!”, „Eu i-aș spune să înceteze cu tentativa de șantaj. Pe viitor, când găsiți ceva, duceți-l la Poliție și să se descurce mai departe.”, „Păi dumneavoastră să depuneți plângere pentru hărțuire.”