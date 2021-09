Este pelerinaj, de câteva zile, la o biserică din Baia de Fier, în județul Gorj. Sute de credincioșii merg să vadă minunea, după ce, o icoană a Maicii Domnului ar fi început să lăcrimeze. Pe fața Fecioarei Maria au apărut, în timpul unei slujbe, picături, iar acum oamenii se roagă acolo pentru sănătate.

Vestea s-a dus repede şi pelerinii au și venit să se închine și să se roage la icoana pe care o consideră făcătoare de minuni.

„Părinte, părinte, plânge Maica Domnului!”

„Eu zic că nu e doar un plânset, ci și izvor de mir, ăsta e mir, miroase a mir. În timp ce miruiam, spre sfârșitul miruitului, femeile au venit și mi-au spus «Părinte, părinte, plânge Maica Domnului». Am rămas foarte surprins și am văzut că într-adevăr așa era. Am rămas foarte surprins, nu credeam că la noi poate fi așa ceva, în sfânta noastră biserică”, spune preotul Ioan Popescu.

Cele care au văzut minunea au fost ultimele trei femei care au mers să fie miruite de preotul paroh Ioan Popescu, care slujește lăcașul de cult de mai bine de 26 de ani. Părintele consideră că icoana Maicii Domnului plânge pentru că, în ultimul timp, în lume, au loc tot mai multe răutăți ale oamenilor, iar lumea se îndepărtează de Dumnezeu.

Până când Mitropolia Olteniei va lua o decizie în privința celor întâmplate, icoana va rămâne în acesta biserică și va putea fi văzută în continuare de pelerini.