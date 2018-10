Pelici: „E al patrulea meci în care arbitrii își cer scuze după joc!”

Alexandru Pelici, antrenorul principal al formației FC Hermannstadt s-a declarat nemulțumit de remiza pe care elevii săi au înregistrat-o în Bănie cu Universitatea Craiova, scor 1-1.

Pelici a pus rezultatul pe seama greșelilor de arbitraj care i-au privat pe elevii săi de o victorie în acest meci.

„Am încercat să fim pragmatici, să avem densitate și să nu repetăm greșeala făcută cu Steaua, când am ieșit la joc. Chiar dacă Craiova ne-a dominat un meci întreg, am știut exact ce ne-am dorit, am știut să ne dublăm și să creăm densitate. Dacă nu s-ar fi dat acel penalty, inexistent din punctul meu de vedere, Cicâldău ar fi trebui să primească al doilea cartonaș galben. Cu 1-0 la pauză și un om în plus, probabil că altul ar fi fost deznodământul. E un punct de moral, mai degrabă decât unul care să ne ajute în clasament. Ne arată că se poate, trebuie să fim harnici și să muncim la fel ca azi. Cred că nu am deranjat pe nimeni până acum și nici nu îmi doresc, dar trebuie să o spun. E al patrulea meci în care arbitrii își cer scuze după joc. Nu vreau să dau nume, nu vreau să supăr pe nimeni… Dacă se consideră că trebuie să fiu suspendat pentru ceea ce spun, risc și îmi asum ceea ce spun. Suntem o echipă mică, ne dorim să rămânem în Liga 1, luptăm pentru asta și sperăm doar să avem aceleași șanse ca toată lumea”, a declarat Alexandru Pelici.

În urma rezultatului, Universitatea a rămas pe locul 6 cu 16 puncte în timp ce FC Hermannstadt a rămas pe locul 13 cu 8 puncte.