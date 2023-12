Pensionarul fără un picior din Cluj, bătaia de joc a comisiei. Ce i-au spus specialiștii care i-au evaluat dizabilitatea

Un pensionar cu un picior amputat susține că a primit, în repetate rânduri, umilințe din partea Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap Cluj. Bărbatul a ajuns bătaia de joc a specialiștilor care i-au evaluat dizabilitatea. Este halucinantă replica pe care a primit-o din partea lor.

Comisia de Evaluare a Persoanelor cu Handicap Cluj refuză să îi ofere lui Adrian Pastea, un bărbat fără un picior, ajutorul de însoțitor. Pensionarul nu se poate descurca singur din cauza dizabilității, dar specialiștii au cu totul altă părere. Clujeanul duce o adevărată luptă cu cei care i-au evaluat dizabilitatea.

Viața lui Adrian Pastea s-a schimbat complet în luna aprilie a acestui an, atunci când medicii au decis să îi amputeze piciorul stâng pentru că artera femurală i s-a înfundat. A suferit mai multe intervenții și a trăit o adevărată dramă. I-a fost greu să se descurce fără un picior, mai ales că nu are niciun ajutor.

„Am fost internat la Chirurgie Cardiovasculară Cluj și s-au făcut trei intervenții pentru a mi se salva piciorul. În 13 aprilie mi-a fost amputat piciorul. Mi-a fost foarte greu, pentru că aveam nevoie de cineva să mă ajute. Am avut și o mică depresie.

Vă spun sincer că am vrut să mă urc undeva să mă arunc de la etaj. Mama ce să mă ajute? Mama are 77 de ani. Doar îmi punea masă și mă chinuiam cu un cadru să ajung. Am căzut de multe ori. Mi s-a rupt operația, am fost înapoi la spital”, a precizat pensionarul din Cluj, potrivit stiridecluj.ro.