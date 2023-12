Nu e basm! Motivul pentru care o fiică a fost mințită, timp de 15 ani, de părinții ei că este alergică la un aliment: „Mă simt trădată și manipulată”

O fată a fost mințită, timp de 15 ani, de părinții ei că ar fi avut alergie la un anumit aliment, și anume alunele. Abia în adolescență a avut curajul să meargă la medic, pentru a afla dacă, într-adevăr, are o asemenea alergie. Însă, verdictul pe care specialistul i l-a oferit a făcut-o extrem de furioasă pe părinții ei. A aflat, cu stupoare, că mama și tatăl ei nu i-au spus adevăratul motiv pentru care nu o lăsau să consume alune. Detaliile se află mai jos, în articol.

Încă de când era mică, o tânără a fost mințită de părinții ei că ar fi alergică la un anumit aliment, și anume alunele. Deși tânjea să guste din ele și să consume diverse prăjituri care conțineau alune, părinții ei se opuneau. Anii au trecut și tânăra a aflat, totuși, care a fost motivul central pentru care părinții îi interziceau să se atingă de alune. Iar dezvăluirea a fost șocantă pentru ea!

Practic, părinții ei nu doreau să o lase să mănânce alune cu ciocolată, deoarece nu doreau să împartă produsul dulce cu ea. Conform informațiilor, părinții ei au luat decizia de a o minți că ar fi alergică la alune, atunci când avea o vârstă fragedă. Pentru a nu se ascunde când consumau ciocolată cu alune, îi spuneau că nu este bună pentru sănătatea ei, pentru că îi declanșează presupusa alergie. Astfel, tânăra a trăit cu impresia, ani la rând, că alunele i-ar face rău organismului. Până într-o zi, când a mers la alergolog, pentru a afla daca alergia era reală. Iar verdictul a înfuriat-o!

Acum, tânăra a ajuns la vârsta de 21 de ani. A relatat în spațiul public ce experiență a avut cu părinții ei, de-a lungul timpului. Nu se aștepta la un asemenea comportament din partea lor. A fost indignată de situația aceasta, însă și-a iertat, în cele din urmă, părinții. Pentru că părinții n-au vrut să împărtășească o ciocolată cu alune cu ea, s-a ajuns la această situație. Pe rețelele de socializare, tânăra mărturisea că se simte „trădată și manipulată”.

„Minciuna a scăpat de sub control și am ajuns să evit tot felul de nuci de-a lungul vieții. Am fost lipsit de sute de rețete, pentru că părinții mei nu au vrut să împărtășească această ciocolată cu mine. Mă simt trădată și manipulată și simt că o să fiu veșnic supărată”, a spus tânăra, conform The Mirror.