Pentru cine a părăsit-o Sali Levent pe mulatra americană. S-a întors în România pentru ea

După ce a mărturisit că a avut probleme cu substanțele interzise, Sali Levent, actorul din celebrul serial ”Pariu cu viața”, a stat în SUA ceva vreme, chiar într-o locuință luxoasă din Beverly Hills. Tânărul și-a găsit liniștea, peste ocean, în brațele unei mulatre de origine americană. În prezent, Sali Levent (29 de ani) se afișează cu o altă femeie, de data asta, de origine turcă.

Rafael din filmul ”Pariu cu viața” s-a întors în România, după ce a locuit o vreme în Beverly Hills. La începutul anului, actorul se cuplase cu o adevărată bombă-sexy, cu trăsături de braziliancă, dar, relația celor doi nu a mers prea bine. Dovadă stă faptul că, Sali Levent s-a întors pe pământul românesc, neînsoțit de iubita americancă.

Sali Levent a sărit în brațele unei turcoaice

Nu a trecut prea mult timp nici de la despărțire, dar, nici de la întoarcerea sa în țara natală, că deja, Sali și-a găsit o nouă parteneră, pe care susține că o și iubește. Samira Nazif, o tânără care împarte aceeași naționalitate ca și Sali, adică turcă, este o tânără focoasă, brunetă, care i-a furat inima actorului, extrem de rapid.

Sâmbătă seară, Sali, alături de un alt cuplu, dar și de Samira, au fost prezenți, împreună, la o petrecere. S-au fotografiat și au postat pe rețelele de socializare toată noaptea. La un moment dat, Rafael din ”Pariu cu viața” i-a făcut o declarație de dragoste Samirei.

”O iubesc tare!”, a spus Sali Levent, în timpul unui video pe care bruneta l-a postat pe contul ei de socializare, iar apoi s-au sărutat pasional.

Sali Levent este de etnie turcă, s-a născut în Constanţa și s-a făcut cunoscut după apariția sa în serialul ”Pariu cu viața”, acolo unde a jucat rolul lui Rafael, un băiat considerat rrom de toţi din jur. Se pare că noua iubită a lui Sali este și ea tot de naționalitate turcă și locuiește în România.

Actorul Sali Levent, probleme mari cu drogurile

Cu puțin timp înainte de a pleca în America, Sali Levent a vorbit deschis despre problemele cu care s-a confruntat din cauza consumului de substanțe interzise.

“Am fost la un casting, am ajuns să joc în filme și seriale. Am cochetat cu muzica. Am avut probleme cu drogurile. Toți banii pe care i-am produs timp de doi ani i-am dat pe droguri, jucam la ruletă, am intrat în datorii, mi-am pierdut mașina și tot. Părinții au fost alături de mine și m-au ajutat. Îi iubesc foarte mult și acum sunt alt eu” a povestit actorul chiar înainte de a pleca în SUA.

