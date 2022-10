Delia Matache nu s-a mai abținut! A vrut să se afle de la ea: „Ajungi la disperare, nu poți să trăiești în teroarea asta”

Mărturisirile făcute de artista Delia Matache (40 de ani), recent, au creat un val de reacții în mediul online. Cântăreața a dorit să clarifice lucrurile și a făcut o serie de declarații, astăzi.

Pentru că în urma mărturisirilor pe care le-a făcut, recent, pe rețelele de socializare s-au născut o multitudine de reacții, Delia a ținut să spună lucrurilor pe nume și să clarifice situația. Cântăreața în vârstă de 40 de ani, care a fost criticată de Cezar Ionașcu pe internet pentru mărturisirile făcute în baza subiectului „a face sau a nu face copii”, a explicat faptul că nu își dorește să fie apărată și, în plus, nu a oferit sfaturi din aria parentingului.

„Vă mulțumesc foarte mult pentru mesajele de susținere, pentru video-urile pe care le-ați făcut. Nu e nevoie să mă apere nimeni, nu am nevoie să fiu apărată pentru… într-o lume normală la cap, nu ar trebui să fiu apărată dacă vreau să mănânc ceva, să mă îmbrac cumva. Nu am nevoie să fiu apărată pentru că am răspuns unor întrebări. Am voie să zic că prefer apa plată și nu minerală, pot să fac asta?”, a spus Delia pe Instagram.

Delia: ”Ajungi la disperare, nu poți să trăiești în teroarea asta”

De multe ori, Delia a fost întrebată dacă își dorește sau nu să devină mămică, întrebare ce a devenit un soi de „teroare”. În plus, artista a mărturisit că face ceea ce simte și există oricând posibilitatea să se răzgândească asupra unui lucru.

„Eu nu am vorbit în numele umanității, eu n-am dat sfaturi în a face copii, fiecare poate face ce dorește. Eu am vorbit despre mine, despre întrebările inconfortabile. Doar nu crede cineva că principalul motiv pentru are eu am zis n-aș vrea să fac copii este pentru că suntem mulți. Nu e cazul. De 20 de ani primesc aceeași întrebare și același gen de tratament. Am să răspund și de acum încolo în fel și chip, am să răspund cu tot felul de tâmpenii. Ajungi la disperare, nu poți să trăiești în teroarea asta. Nu merită nimeni chestia asta, nu cer să empatizați cu mine. Sunt mult prea fericită pentru frustrările multora, înțeleg asta.

Foarte important este că eu vorbesc despre ce simt eu acum, azi. E posibil ca peste o lună, două să am altă părere despre ce vreau să fac. Acum asta simt acum. Alimentată de foarte multe întrebări, e posibil să vorbesc mai acid. Mă pot răzgândi oricând”, a mai spus Delia pe Instagram.

”Mă mai întrebați de ce am șters postarea cu zâna. Am șters postarea că s-a făcut destul de multă reclamă, și-a atins scopul, ok, l-am ajutat, dar gata, nu trebuie să rămână în feed”, a mai spus artista, în timp ce se delecta cu peisaje superbe.

