Pepe, declarații surprinzătoare despre divorțul de Raluca și planurile de viitor! „Poate mai urmează încă un copil”

Au trecut șase luni de când Pepe și Raluca și-au anunțat divorțul. Cei doi au luat-o pe drumuri separate, iar acum artistul se gândește la planurile de viitor. Acesta a declarat că nu și-a dorit divorțul, dar va merge mai departe și își dorește să își întemeieze o familie.

„Raluca a pus punct. Cumva, viața mea de acum este suma tuturor întâmplărilor din viața mea. Am înțeles ceva din fiecare etapă a vieții mele. Nu mi-aș fi dorit să divorțez. Acum, de Raluca, nu de Oana. Vorbim de copii, de familie. În momentul ăla nu înțelegeam de ce se întâmplă. Dacă aș fi făcut altfel, aș fi avut de tras foarte mult. Mulți m-au acuzat în trecut că de ce am fost atât de calm. Am tras aer în piept și am zis că de acum sunt singur”, a declarat Pepe, la Xtra Night Show.

„Poate mai urmează încă un copil”

Deși nu și-a dorit divorțul, Pepe nu a avut cum să schimbe lucrurile așa că acum nu mai privește în urmă, ci se gândește la planurile de viitor. Acesta a declarat că este deschis și vrea să întâlnească din nou iubirea. Mai mult, artistul își dorește să se căsătorească și să devină din nou tătic.

„Normal că-mi doresc să mă căsătoresc din nou cu acte. Dacă aș avea o relație, care este extrem de posibilă, până la urmă, poate mai urmează încă un copil, nu ai de unde să știi… Dar ce facem, mă? Ne castrăm? Ne eutanasiem? Dacă așa vrea Dumnezeu! Dar de ce? Dar de ce privezi următoarea iubită, următoarea relație de frumusețea de a avea un copil? Adică eu am deja doi! Ar fi super egoist din partea mea! De ce să nu oferi șansa fiecărei femei din viața ta? Te plimb, te respect, îți fac copii, dar fii cuminte! Fii cuminte și iubește-mă”, a mai spus Pepe.

