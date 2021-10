Pandemia de coronavirus și-a pus amprenta în toate sectoarele, iar artiștii au fost și ei extrem de afectați. Numărul evenimentelor s-a micșorat, iar acum, potrivit noilor reglementări, acestea au fost stopate pentru o perioadă de 30 de zile. CANCAN.RO a stat de vorbă cu Pepe, iar îndrăgitul cântăreț ne-a povestit cum a trăit el, pe propria piele, această perioadă grea.

Pepe a făcut declarații exclusive pentru CANCAN.RO despre pandemie și despre tot ceea ce se întâmplă, în prezent, în România. Artistul ne-a mărturisit, cu sinceritate, că și el a fost afectat de această perioadă, la fel ca ceilalți colegi de-ai săi.

Cu toate acestea, Pepe este optimist, iar cel mai important aspect este acela că este sănătos și se poate „reinventa”.

„Pentru mine, perioada pandemiei este cum este pentru toată lumea. Cu toții ne dorim mai mult, ne dorim să fim sănătoși. Ne dorim să nu fim blocați. E greu, nu pot să spun că e ușor, dar ne reinventăm.

COVID-ul m-ar speria doar dacă aș fi într-o situație critică. Dar nu am ce să spun, mă iubește Dumnezeu, sunt bine și sănătos. Am trecut prin toate stările. Am crezut și eu că nu există, după am avut perioade în care m-am panicat atunci când am văzut că sunt foarte mulți bolnavi în jurul meu. Am fost supărat la început că s-au blocat evenimentele, au fost impuse restricțiile, după care m-am bucurat că s-au deschis din nou”, a spus Pepe, pentru CANCAN.RO.

„E toată lumea tristă”

Deși pandemia a pus „stop” evenimentelor, Pepe ne-a povestit că, la fel ca restul lumii, se supune regulilor și speră la mai bine, pe viitor. Artistul ne-a mărturisit că lipsa evenimentelor a fost și este, pentru el, dar și pentru alți colegi, un lucru extrem de supărător. Cu toate acestea, Pepe își păstrează optimismul.

„După ce am avut semnul acela de întrebare, m-am întrebat cum de ne lasă pe toți liberi, cu mulțimi de oameni, festivalurile care au fost în vară. După m-am gândit că ne vor închide iar (lockdown total, n.r.). Nu s-a întâmplat asta, dar au intrat în vigoare restricții care fac totul să pară închis. S-au anulat foarte multe evenimente.

Cumva, încercăm să ne obișnuim cu situația, să respectăm regulile, că asta e viața. Încerc să merg mai departe și să fiu cât se poate de atent la sănătatea mea. Încerc să merg mai departe și profesional, să respect regulile și să nu vorbesc prea mult. Nu doar pe artiști i-a afectat pandemia. Probabil pe toți ne-a afectat… Ne-a afectat pandemia, nu mai sunt aceleași evenimente, ca număr de oameni. Sunt mult mai puține și mult mai restrictive. E greu în perioada asta.

E greu atunci când vezi că îți pică așa toate evenimentele. E toată lumea tristă. Sunt pregătit să stau liniștit și să fac online. E bine să fim aliniați la regulile care se impun. Nu fac eu regulile, eu mă supun. Cred că după Paște, la anul, în 2022, revin lucrurile la un altfel de normal. În niciun caz la un normal absolut, dar măcar acolo puțin. Prin primăvară-vară. Așa sper!”, a conchis Pepe, pentru CANCAN.RO.

