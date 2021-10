Pepe a acceptat să vorbească despre cele mai importante persoane din viața lui: fetițele sale, Rosa și Maria. Într-un interviu în exclusivitate pentru CANCAN.RO, artistul a povestit cu cine seamănă cele două „prințese”, dar și ce înclinații artistice au.

Recent, Pepe a lansat melodia „Iubesc”, piesă care deja se bucură de aprecierea tuturor fanilor artistului. Fericirea celor care îl ascultă a fost cu atât mai mare cu cât fiica cea mică a lui Pepe, Rosa, a participat și ea la filmări.

Rosa a cântat alături de Pepe, însă emoțiile au căzut pe umerii artistului! În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Pepe a dezvăluit mesajul melodiei care a intrat rapid în trending, dar și cum a ajuns să cânte alături de fiica sa niște versuri atât de profunde.

„Totul a decurs super-natural”

„Întotdeauna după furtună sau după orice situație agitată, răsare soarele. Iubirea există, iubirea îți dă speranță. E vorba despre prezent, despre bucuria că totul este frumos și, chiar dacă a trecut o perioadă grea, lucrurile sunt frumoase. Iubirea te face să treci peste orice! Și când ai pentru ce, lucrurile sunt mai simple și mai frumoase.

Nu m-am gândit eu să cânte Rosa, s-a gândit ea să cânte. Pur și simplu a venit peste mine și când am avut, de Revelion, concertul online, «Pepelionul», a cântat cu mine. Și la multe alte înregistrări de-ale mele. Venea și cânta alături de mine și după ce am înregistrat piesa nouă, piesa «Iubesc», a învățat-o foarte repede. Chiar o cânta alături de mine! Și am întrebat-o dacă vrea să înregistreze, mi-a răspuns că vrea. Totul a decurs super-natural.

Eu am avut emoții mai mari decât ea. Ea a luat totul în glumă, ea se joacă. Am avut emoții și la filmări, pentru că nu prea mă puteam concentra pe ce am eu de făcut. Toată atenția mea s-a canalizat către ea. E normal, așa e când ai copii. Dacă ești într-un platou de televiziune, sau dacă ești la o filmare sau în orice situație și cineva îți face o poză, ai grijă să fie copilul bine, mai întâi și după tu”, ne-a spus Pepe, în exclusivitate.

Ce își dorește Pepe pentru fiicele sale

La fel de sincer și deschis, Pepe ne-a mărturisit că își dorește tare mult ca fiicele sale să urmeze, în viață, calea pe care și-o doresc. Artistul ne-a povestit că le va susține pe Rosa și Maria în tot ceea ce vor să facă. Mai mult, le va lăsa să-și traseze singure destinul, dar el va fi acolo pentru orice sfat au nevoie.

Emoționat, Pepe și-a caracterizat, pe rând, fetițele, spunând că Rosa a fost extrem de fericită atunci când a văzut că oamenii au apreciat prezența ei în videoclipul celei mai recente melodii lansate de tatăl său.

„Mi-ar plăcea ca fetele mele să facă, în viață, exact ceea ce își doresc. Ceea ce le face fericite. Indiferent că e vorba de muzică, de orice alt domeniu, sport, eu sunt dator să le susțin și să mă bucur pentru performanța lor. Îmi doresc să-și dorească și ele să fie cele mai bune în domeniul pe care îl aleg. Să nu facă ceva de gura părinților, să facă ceva ce le face fericite”, spune Pepe.

„Maria e puțin mai sensibilă”

„Pot spune că ambele fetițe sunt extrem de puternice, extrem de echilibrate. Maria e puțin mai sensibilă. Parcă se emoționează mai repede, lăcrimează mai repede, dar e leoaică, e născută pe 15 august, e puternică și ea. Rosa e Berbec, ea face exact ce își dorește ea, când își dorește ea, fără să ceară permisiunea cuiva.

Mi se pare că obține exact ce își pune în cap, nu o oprește nimic. Am primit foarte multe mesaje de la fani, legate de apariția Rosei în videoclipul și melodia mea. Ea e foarte fericită că o recunoaște lumea, că o felicită lumea. E bucuroasă că prezența ei e apreciată de lume, se simte bine. A început acum și studii de canto, de pian, e fericită că e în domeniu. Muzica e plăcerea vieții ei!”, a continuat artistul, pentru CANCAN.RO.

„E bucurie mare atunci când vezi cum evoluează copilul tău”

Am vrut să știm dacă viața de tată este una grea pentru Pepe! Astfel că artistul a continuat seria confesiunilor și ne-a spus că este un tată protector, însă nu își dorește să le impună nimic fetelor sale.

Pepe este de părere că, prin comunicare, orice copil poate face diferența dintre bine și rău. Iar atunci când vine vorba de fetițele sale, Rosa și Maria știu că au tot sprijinul lui, în orice problemă. Mai mult, Pepe ne-a declarat că are mereu răbdare să le învețe ce este bine să facă, iar cele mici sunt foarte receptive, chiar și la vârstele fragede pe care le au.

„Viața de tătic de fete este la fel ca viața de tătic de băiat, presupun. Mă uit și la prieteni, și la fratele meu, că se comportă la fel. E o grijă pe care o porți pentru copii, o responsabilitate pe care trebuie să o aibă orice părinte. E bucurie mare atunci când vezi cum evoluează copilul tău. Având fete, îmi doresc să le protejez mai mult. Dar cred că m-aș fi comportat la fel și dacă aș fi avut băiat. Nu cred că este o soluție să interzici ceva copiilor și să stai «cu pușca la ușă».

Un copil, dacă se simte terorizat și dacă îi blochezi anumite plăceri, cu siguranță le va face pe ascuns. Am învățat asta, sunt prietenul lor cel mai bun. Noi comunicăm foarte mult și dacă ele găsesc o soluție în a comunica, sunt foarte fericit. Nu fac altceva decât să le atenționez. Fac tot posibilul să le protejez, să fiu calm, să comunic. Dacă observ ceva ce cred că le-ar face rău, nu le zic «nu» din start. Un fruct interzis întotdeauna va fi mai interesant. Cel mai bine este să le argumentezi copiilor, să discuți deschis cu ei. Fetele au găsit, de la vârsta asta, comunicarea în mine”, a mai spus Pepe, în exclusivitate.

„Lumea se schimbă, părinții trebuie să se obișnuiască”

În încheiere, Pepe ne-a povestit care dintre cele două fetițe îi seamănă mai mult. De asemenea, artistul este de părere că toți părinții trebuie să se obișnuiască în ceea ce privește realitatea în care trăiesc copiii din ziua de azi. Îndrăgitul cântăreț ne-a declarat că Maria este dependentă de el, însă Rosa este mult mai atrasă de muzică.

„Pe viitor sunt sigur că așa va fi, adică odată ce au acces la multe lucruri de la vârsta asta, telefon, internet. Nu ai cum să rămâi în urmă, trec informațiile pe lângă copii. Lumea se schimbă, părinții trebuie să se obișnuiască cu această situație. Copiii trebuie să comunice cu părinții. Suntem pe drumul cel bun, vorbim orice, oricând. Avem o comunicare foarte bună.

Rosa îmi seamănă mai mult, din punct de vedere fizic. Maria seamănă mai mult cu Raluca. Din punct de vedere vocal, Rosa e mai atrasă de muzică, dar nici Maria nu e departe. Și Maria face și studii de canto, pian. Rosa a cerut ea să fie în videoclip, nu înseamnă că Maria n-ar fi putut face față.

Am foarte multe în comun și cu Maria. Cu ea comunic mai mult decât cu Rosa. Maria este îndrăgostită de mine, dependentă de mine. Vedem pe viitor cât de ambițioase sunt în meseriile pe care le aleg, în sporturile pe care le practică. Nu-mi doresc neapărat să fie identice cu mine. Vreau ca fiecare să aibă viața ei și să fie fericită”, a conchis Pepe, pentru CANCAN.RO.