Pepe și Yasmine Pascu, nuntă-festival! Cei doi au spart barierele și anunță o petrecere cum nu s-a mai văzut: „E sinucidere din punct de vedere financiar”

Pepe și Yasmine Pascu sunt gata de nuntă. Doar două zile îi mai despart pe cei doi de marele eveniment, care se anunță unul atipic și grandios. Aceștia au decis să facă nunta în data de 7 iunie, chiar de ziua fiului lor. Petrecerea o să fie una cum nu s-a mai văzut, căci artistul și-a dorit tot ce este mai bun pentru ziua cea mare. Mai mult, cei doi miri au spart tiparele, iar nunta lor nu o să fie una clasică, asemănându-se mai mult cu un festival.

La doi ani de la divorțul de Raluca Pastramă, Pepe a decis să mai acorde încă o șansă iubirii, iar în anul 2022 se căsătorea civil cu Yasmine Ody, în mare secret. Acum, cei doi se pregătesc de marea petrecere, iar nunta acestora va semăna mai mult cu un festival. Cei peste 300 de invitați o să petreacă pe cinste, căci atmosfera o să fie întreținută de numeroase nume mari de pe scena muzicală românească.

În doar două zile, Pepe va îmbrăca pentru a treia oară costumul de mire, iar de această dată a ales să facă o nuntă atipică. Dacă până acum artistul s-a ocupat în detaliu de celelalte nunți, de această dată a preferat să lase totul în grija unei firme de organizat evenimente.

Nunta celor doi va avea loc pe marginea unui lac și o să semene mai mult cu un festival, asta dacă ne uităm pe lista lungă a artiștilor ce vor anima atmosfera. Printre aceștia se numără: Theo Rose, Johnny Romano și Clejanii. De asemenea, nunta nu o să fie una clasică, iar invitații nu vor sta la mese și nu vor avea meniu, însă se vor bucura de preparate diverse, din care fiecare își poate alege ce vrea.

Pepe și Yasmine și-au dorit o nuntă atipică, fără pauze de masă, momente moarte sau tradiții obositoare. Deși se anunță o petrecere de zile mari, Pepe recunoaște că a trebuit să scoată mulți bani din buzunar pentru marele eveniment.

„În primul rând, nu e cu stat la masă și cu meniuri. E cu muzică și petrecere non-stop, cu artiști. Nu sunt pauze de mese. E la un alt nivel, e total altceva. Sunt curajos, ce-i drept. E sinucidere din punct de vedere financiar, pentru că e foarte scump ceea ce fac.

Ne dorim un eveniment la care oamenii chiar vin să se distreze și nu sunt pauze de masă și nu există momente moarte și tradiții obositoare (…) Cu tradițiile pe care noi le respectăm și în care credem, dar nu cum am văzut la extrem de multe nunți la care am fost și pe care le respect, dar eu am vrut altfel (…) Nu e un meniu fix și fiecare poate alege ce își dorește”, a declarat Pepe, la Antena Stars.