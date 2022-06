Performanța lui David Popovici nu a fost trecută cu vederea de politicieni!

Premierul Nicolae Ciucă a anunţat astăzi, că va fi alocată înotătorului David Popovici suma de un milion de lei din fondul de rezervă al Guvernului.

Eduard Novak, ministrul Sportului, a afirmat la finalul şedinţei de Guvern, că iniţiativa de acordare a premiului de un milion de lei sportivului David Popovici, dublu campion mondial la înot, îi aparţine, fiind convins că în viitor vor mai apărea astfel de performanţe.

„De când am preluat acest minister am spus că sportul trebuie să fie important. Am militat ca acest minister să aibă un rol de conducător al sportului românesc, să îl reprezinte cât mai bine în guvern şi sportivii să fie mai bine sprijiniţi. Am reuşit anul trecut să dublez premiile sportivilor după Jocurile Olimpice. A fost o satisfacţie extraordinară să ştiu că aceşti sportivi au beneficiat de nişte premii substanţiale. Ei cheltuie câte 15-20 de ani din viaţa lor în antrenamente şi competiţii. Astăzi am o veste extraordinară, acum s-a terminat şedinţa de Guvern şi mă bucur că vocea mea a fost ascultată în consens de toţi colegii mei, cărora le mulţumesc foarte mult. Îi mulţumesc domnului prim-ministru şi domnului vice-prim-ministru Kelemen Hunor că au încredere în mine, în sportivi, şi dovedim încă o dată că Guvernul sprijină sportul. Am reuşit să fie aprobat de către prim-ministru un premiu în valoare de un milion de lei pentru David Popovici, campionul care a reuşit să ne arate care este valoarea noastră, a României. Suntem alături de campioni, suntem alături de performanţă şi voi milita cât voi fi în fruntea acestui minister ca sportivii să fie apreciaţi, sprijiniţi, şi vom avea rezultate din ce în ce mai bune, credeţi-mă”, a transmis ministrul prin intermediul unui material video difuzat pe pagina sa de Facebook

Înotătorul român David Popovici, în vârstă de 17 ani, a cucerit două medalii de aur la Campionatele Mondiale de nataţie de la Budapesta, în proba de 100 m liber, miercuri, şi în cea de 200 m liber, luni, la care a stabilit şi un nou record mondial de juniori.

Popovici este al doilea înotător din toate timpurile care reuşeşte să câştige aur în probele 100 şi 200 m liber la aceeaşi ediţie a Campionatelor Mondiale, după americanul Jim Montgomery, care a reuşit acest lucru în 1973, la Belgrad.