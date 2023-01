Pericolele din „America Express”! Concurenții au trecut prin situații extreme. „Am dormit cu telefonul de securitate sub pernă” 

Mai este puțin până când telespectatorii vor putea vedea „America Express”. Competiția intensă de la Antena 1 va debuta pe micile ecrane curând, iar cei de acasă o să aibă parte de surprize mari. De această dată, cele nouă echipe au pornit aventura pe „Drumul Aurului” și au avut de traversat trei țări pe cât de frumoase, pe atât de periculoase.

Cele nouă echipe de vedete au pornit pe „Drumul Aurului”, traversând în drumul lor trei țări: Mexic, Guatemala și Columbia. Pe lângă cursa strânsă, concurenții vor trebui să fie foarte atenți și la pericolele din jur. Cele trei țări au o rată a criminalității ridicată, iar lucrurile nu au fost deloc ușoare. Vedetele au dat nas în nas cu carteluri amenințătoare. Situațiile au fost tensionate, iar în Mexic, echipa a avut nevoie de întăriri, iar deplasările s-au făcut numai în prezența unei gărzi de corp.

Concurenții au fost șocați de faptul că armele se vând la colț de stradă și că fiecare persoană pare că te amenință. Mulți dintre ei au fost cuprinși de spaimă, iar unii chiar au „dormit cu ochii deschiși”. Bianca Adam a vorbit despre cele întâmplate și a mărturisit că ajunsese să doarmă cu telefonul de securitate sub pernă.

„De câte ori făceam autostopul, oamenii ne avertizau cât de periculoasă e zona, ne sfătuiau să avem grijă în ce mașini ne urcăm și unde dormim și ne povesteau incidente din familiile lor. La un moment dat, am mers cu o mașină care avea o sabie mare în spate! În Mexic am ajuns, de exemplu, în Romita, una dintre localitățile cele mai riscante din zona respectivă, pe care am traversat-o la pas, cap-coadă, pentru că nu puteam nici să încercăm să facem autostopul, după ceea ce am văzut acolo…

Mamei i-a fost mai puțin frică decât mie, eu sunt mai panicată. Mă trezeam noaptea și întrebam: Ce se aude? Am dormit cu telefonul de securitate sub pernă, cu mâna pe el”, a declarat Bianca Adam.

„La semafor se vindeau arme”

Nu doar Bianca Adam a avut parte de un șoc atunci când a ajuns în Mexic. Irina Fodor și Oase au confirmat că acolo pericolele erau la orice pas. Cum armele erau la discreție și cartelurile mișunau pe străzi a fost nevoie ca toată lumea să se deplaseze doar în prezența unei gărzi de corp.

„Eu m-am speriat că am văzut că o să am bodyguard. M-am simțit foarte important, înarmat. Am văzut și la semafor că se vindeau arme. (…) Nu mi se pare de joacă în Mexic, a fost foarte, foarte periculos, sincer. Și au fost și anumite situații despre care probabil nu pot să vorbesc, normal”, a declarat și Oase.

Vedetele care au acceptat provocarea „America Expres” și au pornit pe „Drumul aurului” sunt: Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru, Cătălin Bordea și Nelu Cortea, Jean Gavril și Dinu, Bie Adam și Mihaela Adam, Puya și Melinda, Bruja și Pufeh, Andreea Antonescu și Andreea Bălan, Ovidiu Buta și Joaquin Bonilla, Diana Bulimar și Larisa Iordache.

