Înclinația lui Gelu Voicu pentru muzică s-a simțit încă din copilărie. Datorită verilor petrecute la bunici, interpretul de muzică populară a descoperit primul său instrument, fluierul. Pasul de la dorință la realizare a fost unul foarte mic, pentru că Gelu Voicu a avut ocazia să studieze muzica populară de la o vârstă fragedă.

Talentul său nu a rămas mult timp în umbră, iar evoluția a fost uimitoare. Astăzi, cântărețul se bucură de o carieră solidă în domeniul muzical, făcându-se des auzit și peste hotare. Deși a cunoscut succesul, artistul nu a uitat nicicum începuturile din Teleorman.

Gelu Voicu își amintește cu zâmbetul pe buze de copilăria sa, care nu a fost una deloc liniștită. Și asta pentru că obișnuia să își încarce timpul cu tot felul de năzbâtii.

„Am luat foarfeca și i-am decupat cojocul”

Mai toate vacanțele de vară și le petrecea în casa bunicilor săi, din satul Negreni, unde a învățat de altfel și o mulțime de lucruri. Peripețiile lui Gelu Voicu se asemănă chiar, pe alocuri, cu legendarele amintiri ale lui Ion Creangă.

„Dormeam la spatele bunicilor. Părinții lucrau și nu aveau timp de noi. Odată a urcat tataie într-un vișin din fața casei și eu i-am trântit scara. A stat săracul acolo cocoțat până seara, când a venit mamaie.

El striga, dar nimeni nu era acasă pentru că toți lucrau la câmp. Altădată, își făcuse el un cojoc din blană de miel, iar eu tocmai ce îmi făcusem o praștie și aveam nevoie să fac bătacul de pus piatra. Mi s-a părut mie că materialul lui tataie era numai bun.

Am luat foarfeca și am mers și i-am decupat cojocul. Nu mi-a ieșit prima dată și am mai decupat încă o dată. Tataie a descoperit că are franjuri la cojoc abia când a ajuns în târg. Eram pedepsit cu cureaua”, a povestit Gelu Voicu, la Etno TV.

