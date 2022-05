Ce regrete neștiute îl încearcă pe artistul de muzică populară Gelu Voicu

Cariera de artist complet vine la pachet cu o serie de sacrificii pe care cântăreții din ziua de azi sunt nevoiți să și le asume pentru obținerea succesului. La fel se întâmplă și cu interpretul de muzică populară Gelu Voicu, preferatul multora, atunci când vine vorba de petrecere și voie bună. Cântărețul are peste două decenii de activitate în muzică și, în același timp, se bucură de cei trei copii ai săi, împreună cu soția, Felicia. Dar regretele nu lipsesc, chiar și în cazul său.

Gelu Voicu a participat la nenumărate turnee și spectacole de folclor, ceea ce, în afară de satisfacții, l-a împiedicat să ia parte, pe deplin, la creșterea primului său copil, pe nume Tudor. După ce, în urmă cu câțiva ani, a fost nevoit să ia o mică pauză de la cariera muzicală, din cauza unui accident la schi, artistul s-a retras acasă, realizând cât de importantă este familia pentru el.

„Am văzut cum e să fii și tată «cu normă completă»”

Tot în acea perioadă, a venit pe lume și al doilea băiețel, căruia i-a fost ”tată cu normă întreagă”.

„În acești doi ani, am fost nevoit să stau mai mult pe acasă și am descoperit viața și altfel, pentru că tot atunci a venit pe lume și cel de-al doilea copilaș și am văzut cum e să fii și tată «cu normă completă».

La Tudor (n.r. primul fiu) am lipsit mult cât a fost mic. Eram prins pe drumuri și am ratat multe momente.

Nu știu dacă lui i-au cauzat, pentru că a fost Feli acolo și a compensat totul. Eu simt lipsa, văzând la Vlăduț și Sofi ce trebuia să trăiesc și la primul copil și n-am trăit, mi-am dat seama că trebuie să găsim un echilibru între ele!”, a povestit Gelu Voicu pe canalul de YouTube al Ralucăi Diaconu.