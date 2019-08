Perseide 2019. În câteva ore urmează un fenomen astronomic inedit, care este așteptat an de an cu multă nerăbdare de specialiști, dar și de oamenii simpli. Pe lângă amintirile vizuale, fotografiile extraordinare surprinse în această noapte specială, cei mai mulți dintre cei care admiră ploaia de meteori își pun dorințe, pentru că, potrivit tradiției, acestea se împlinesc într-un timp relativ scurt. Faza maximă a curentului de meteori a Perseidelor va putea fi admirată de pe teritoriul ţării noastre în noaptea de 12 spre 13 august începând cu ora 22:00, dar și în noaptea de 13 spre 14 august. Există două trucuri esențiale ca să poți vedea acest fenomen astronomic spectaculos.

Perseide 2019. Cum poți vedea ploaia de meteori

Termenul de “Perseide” reprezintă o prolifică ploaie de meteori asociată cu cometa Swift-Tuttle. Originea numelui acestei “ploi” este datorită punctului de unde par să apară, numit radiant, aflat în constelația Perseu. Numele provine parțial și din cuvântul grecesc “Περσείδες” (Perseides), un termen care se găsește în mitologia greacă ce se referă la fiii eroului mitologic Perseu.

Cunoscut și sub denumirea de “ploaie de meteori”, cel mai spectaculos fenomen astronomic are radiantul în constelaţia Perseu, de unde i se trage şi numele. Constelaţia Perseu – în limba latină “Perseus” – este o constelaţie din emisfera nordică traversată de Calea Lactee. În 2019, activitatea Perseidelor a început, ca de altfel în fiecare an, pe 17 iulie şi se va încheia spre sfârșitul acestei luni: 24 august. În luna august, aceasta este vizibilă după miezul nopţii, potrivit timeanddate.com. Este bogată în stele, printre care şi steaua dublă Algol. Aceasta este prima stea variabilă descoperită, ea fiind observată şi de către arabi.

Dacă vrei să vezi ploaia de meteori în noaptea de 12 spre 13 august sau în următoarea noapte, specialiștii îți recomandă să mergi în zone ferite de lumină. În plus, dacă îți dorești să te bucuri de peisajul nocturn, indicat este să te deplasezi într-o zonă a orașului ferită de aglomerație. Din zonele cu cer curat și, desigur, în funcție de locul în care te afli, poți vedea până la peste 150 de meteori pe oră, conform timeanddate.com. Cei care vor observa fenomenul din oraşe pot vedea 10-20 de meteori pe oră.