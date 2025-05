Pescobar i-a dat 25.000 de euro dintr-un foc, iar acum face milioane din combinații! Cine este, de fapt, ”Doctorul” care a devenit vedetă pe TikTok, după ce a lins pahare și decolteuri la Loft

Ca în fiecare an, petrecerile de 1 mai la Loft sunt legendare, dar anul acesta, atenția tuturor a fost furată de un personaj care a devenit viral și pe TikTok: „Doctorul” lui Pescobar! Pahare cu vin scump, distracție în plină forță și femei „foarte open-minded” care s-au lăsat linsate și pipăite de de către acesta. Aghiotantul lui Pescobar nu doar că nu ratează nicio combinație, dar știe și cum să atragă banii cu nemiluita! CANCAN a aflat detalii savuroase despre cum „Doctorul” face echipă cu cei mai influenți și cum ajunge să pună mâna pe sume fabuloase!

Manevră de marketing sau nu, Pescobar a provocat un adevărat fenomen pe TikTok după ce l-a scos la rampă pe aghiotantul său, „Doctorul”, în câteva scene incendiare filmate la Loft Mamaia, în minivacanța de 1 mai. Imaginile au generat sute, poate chiar mii de comentarii, pentru că „Doctorul” s-a dezbrăcat de inhibiții și a profitat de „haremul” lui Pescobar fără nicio jenă!

După ce a lins câteva pahare de șampanie, a trecut rapid la decolteuri. Unele domnișoare au ezitat, altele au încasat: s-au lăsat cucerite cu ușurință de tovarășul plinuț al celui supranumit ”Regele racilor”.

Totul a fost filmat, iar comentariile au început să curgă la greu, toată lumea întrebându-se cine e acest domn grăsuț cu un chef nebun de distracție, devenit nelipsit din preajma lui Pescobar. CANCAN a aflat detalii picante despre el!

Numele lui real este Ovidiu Culcear, medic veterinar la bază, dar combinator de profesie. A intrat în cercul select al lui Pescobar după ce, toamna trecută, a câștigat 25.000 de euro printr-un proiect de sponsorizare pentru antreprenori români, inițiat chiar de către afacerist – „Imperiul Racilor”.

”Doctorul” a încasat 25.000 de euro de la Pescobar… dintr-o lovitură!

Pescobar l-a întrebat atunci de unde a auzit de el, iar Ovidiu a răspuns sincer: „De pe social media”. Două luni mai târziu a început o ”poveste de iubire” între ei: după ce a văzut că este expert pe combinații, Pescobar l-a luat la dreapta sa. Apoi, ”Doctorul” și-a deschis inclusiv un SRL, ”Start Up by Pescobar”, prin care îi asigură ”activități de consultanță”.

Culcear nu e doar „limbă lungă” la Loft, ci și expert în combinații, cum spuneam mai sus: se ocupă cu accesarea de fonduri europene și, în zona Transilvaniei, a fost supranumit chiar unul dintre cei mai buni consultanți din domeniu. Are firmă de profil, visează la dezvoltare națională, și e implicat într-un proiect-bombă: Startup Nation, prin care antreprenorii primesc până la 50.000 de euro nerambursabili de la stat. Pe scurt, cum spune chiar el: „Cele mai bune afaceri se fac cu banii altora”.

Ovidiu are și alți prieteni influenți alături de care a mai încercat să facă afaceri, cum este Avram Gal, fost politician și afacerist condamnat (inițial!) la 5 ani de închisoare pentru o presupusă țeapă de peste 400.000 de lei, dată sub pretextul că are pile în instituțiile publice și poate aranja contracte pe bani grei în pandemie. Banii? Cheltuiți pe mașini de lux și chefuri. Gal a fost achitat ulterior.

„Doctorul” a avut și aspirații mai mari: a candidat inclusiv pentru pentru Primăria Câmpia Turzii. A ratat primăria, dar a prins funcția de „consilier pe distracție” în imperiul lui Pescobar.

