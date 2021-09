A fost mare petrecere de Sfânta Maria Mică, chiar în curtea Căminului cultural din localitatea Țuglui, din judeţul Dolj, acolo unde funcţionează şi biblioteca din comună. Mai multe grătare pe care se învârteau oi şi viţei au ocupat curtea bibliotecii, iar în interior și-au găsit locul zeci de sticle de băutură. Imagini de la marea petrecere au fost postate pe reţelele de socializare chiar de cel care pregătea carnea pentru invitaţi şi se lăuda că toată primăria e acolo.

Petrecerea se pare că a început încă de la prânz şi a durat până seara târziu. Ar fi fost invitaţi toţi angajaţii primăriei, mai ales că pe edil îl cheamă Marin. Localnicii au auzit şi ei de marea petrecere.

(VEZI ȘI: PETRECERE DE ZILE MARI ÎN PRIMĂRIA DIN PUIEȘTI! SĂRBĂTORITĂ, DOAMNA… GREȘALĂ)

„- Nu am văzut petrecerea, dar am auzit că a fost.

– A fost multă lume?

– Nu ştiu. Dacă mă credeţi că nici nu ştiu. Am auzit şi eu aşa că a mai chemat pe aici. Au mai trecut oameni pe aici!”, spune o localnică.

Primarul Marin Totoroaţă: „Cel care a postat e cel care a făcut proţapul”

„A fost o petrecere, da. Şi eu am fost. Au făcut nişte băieţi această petrecere şi am fost şi eu. Cel care a postat e cel care a făcut proţapul”, spune Marin Totoroaţă, primarul din Ţuglui.

În clădirea unde a avut loc petrecerea au fost organizate doar serbările de sfârşit de an pentru elevi şi doar aceştia îi calcă pragul de fiecare dată când vin la bibliotecă.