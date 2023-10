Picanteriile de la Love Island. Începe cursa pentru 50.000 € de la PRO TV! CANCAN.RO le-a luat pulsul celor 10 participanți înainte de a pleca în marea aventură

Telespectatorii fani ai show-urilor de dating au un nou motiv să zâmbească. De astăzi, 1 octombrie debutează Love Island, pe VOYO. Iar de mâine, 2 octombrie, emisiunea moderată de Alina Ceușan își va face simțită prezența la PRO TV. Cinci băieți și cinci fete, dornici să-și găsească marea iubire, urmează să fie filmați 24 de ore din 24, interacționând într-un resort de lux din Tenerife. Însă înainte ca jocurile seducției să înceapă, CANCAN.RO a luat pulsul celor 10 concurenți!

Urmăriți toate interviurile, exclusive, cu răspunsuri care mai de care mai picante și mai sincere ale celor 10 „fantastici”, ce au intrat în cursa pentru găsirea unei iubiri sincere. Bonusul ar mai fi că perechea câștigătoare va încasa 50.000 de euro. Să aibă un start în bun viața de după Love Island!

( NU RATA: DECIZIA CURAJOASĂ LUATĂ DE ALINA CEUȘAN, DUPĂ CE A FOST ANUNȚATĂ DREPT GAZDA SHOW-ULUI LOVE ISLAND, DE LA PRO TV! UNDE-ȘI DUCE FIUL )

Love Island debutează în această seară, 1 octombrie, pe VOYO și luni, 2 octombrie, ora 23:00, la PRO TV

Andrei Bordeianu

CANCAN.RO: Ce te face să crezi că dacă nu ți-ai găsit dragostea în afara emisiunii, o vei face la Love Island?

Andrei Bordeianu: În primul rând, nu avem telefoane, nu avem niciun fel de factor care să ne influențeze din exterior cu treaba asta și cred că toată lumea din acest show este disponibilă și deschisă pentru acest lucru. E o șansă mult mai mare decât în viața noastră de zi cu zi.

CANCAN.RO: Știm că în acest format pot apărea diferite piedici în calea fericirii tale cu o potențială parteneră. Cum ai reacționa dacă vreun fost sau alt bărbat ar încerca să ți-o sufle?

Andrei Bordeianu: Dacă chimia este reală între mine și fata respectivă, cu siguranță ea va alege să vorbească și cu alt băiat, dar nu aș avea nicio problemă dacă tot pe mine să mă alege în final. Dacă ”mi-o suflă”, nu voi reacționa urât și mă voi adapta situației.

Denis Iuga

CANCAN.RO: Denis, arăți impecabil, dar întrebarea ce se lansează este ce alte calități consideri tu că ai, în afară de pătrățele și cât de mult contează discursul, a se citi “vrăjeala”?

Denis Iuga: Da, știu că arăt impecabil. În afară de pătrățelele pe care le am și corpul pe care-l am, sunt o persoană ambițioasă, când îmi propun ceva, nu există să nu reușesc, sunt un băiat foarte deștept și am o inimă foarte mare. Pot să iubesc fără limită.

CANCAN.RO: Cât de mult crezi că ar afecta o potențială idilă creată în Tenerife, faptul că sunteți filmați non-stop?

Denis Iuga: Sincer, nu mă simt deloc afectat că sunt filmat 24 din 24 de ore. Chiar aș putea arăta ce fel de persoană sunt într-o relație, aș putea să-mi arăt adevărata mea față, nu mă simt deloc presat de chestia asta.

Adi Butușină

CANCAN.RO: Pe Instagram ești înconjurat de fete pe care le antrenezi. De ce nu ți-ai găsit jumătatea până acum?

Adi Butușină: Nu mi-am găsit jumătatea printre fetele pe care le antrenez pentru că niciodată nu amestec locul de muncă și viața amoroasă. Niciodată nu am făcut treaba asta și niciodată nu o să o fac.

CANCAN.RO: Ce s-ar întâmpla dacă tipa pe care tu o placi pe insulă, ar fi atrasă de cineva la fel de bine făcut ca tine? Cum ai recționa?

Adi Butușină: Probabil că dacă ar fi atrasă de altcineva, nu e persoana potrivită pentru mine. Nu poți să trăiești cu gândul că cea de lângă tine place pe altcineva.

Eduard Caba

CANCAN.RO: Îți va crește capitalul de imagine după emisiune. Dacă ai câștiga marele premiu alături de o posibilă parteneră, ajungi acasă la fane, cum ai rezista să nu vă despărțiți?

Eduard Caba: Dacă posibila parteneră ar fi suficient de dedicată și ar fi o iubită foarte bună, în mod clar nu aș avea motive să mă despart de ea sau să o înșel în vreun fel. Ține de ea, cum știe să mă facă să fiu atras de ea, să mă mențină în relație și cum reușește să că mă facă să o vreau în fiecare zi din ce în ce mai tare.

CANCAN.RO: La tine nu am găsit nicăieri informații despre tiparul feminin pe care îl cauți. Ce trebuie să aibă femeia perfectă pentru tine și care dintre cele de pe insulă crezi că ți s-ar potrivi?

Eduard Caba: Femeia perfectă trebuie să aibă obiceiuri și interese asemănătoare cu ale mele, spre exemplu: fitness-ul. Prin prisma acestui fapt trebuie să ducă o viață sănătoasă, să încerce să mănânce cât de cât sănătos, nu voi putea fi alături de o femeie care mă va face să devin un om ce nu-mi doresc să fiu. Ea să aibă înclinații spre fast food și să nu accepte faptul că eu vreau să mănânc sănătos. Pe lângă faptul că vreau să fie o femeie integră, o femeie cu capul pe umeri, o femeie frumoasă, să gândească corect și să ia decizii corecte în viață.

Valentin Popescu

CANCAN.RO: Ai zis că ești deschis la o relație pe viață. Crezi că există șanse să te îndrăgostești în Tenerife și să rămâi permanent cu o concurentă?

Valentin Popescu: Da, există șanse foarte mari să mă îndrăgostesc în Tenerife și să rămân cu o concurentă, dacă într-adevăr este jumătatea menită. Dar asta rămâne de văzut până ajungem acolo.

CANCAN.RO: Picioare, sâni, fund, chip angelic sau minte brici? Ai de ales una singură pentru viitoarea soție!

Valentin Popescu: Minte brici. Clar. Fără nicio îndoială.

( CITEȘTE ȘI: ÎŢI VEI SCHIMBA PĂREREA DESPRE EA! CE STUDII ARE ALINA CEUŞAN, PREZENTATOAREA LOVE ISLAND, DE LA PRO TV )

Emisiunea filmată în Tenerife și moderată de Alina Ceușan va fi difuzată lunea, de la ora 23:00, marți-vineri, de la 23:30, pe PRO TV

Ada Ileana

CANCAN.RO: Cum crezi că-ți va schimba cariera experiența Love Island?

Ada Ileana: Pentru mine, cariera de profesor a început ca un job de facultate. Îmi place foarte mult să lucrez cu copiii. Dar mi-ar plăcea foarte mult să profesez în zona de politici publice / advocacy. Cred că prin Love Island o să pot ajunge la mai mulți oameni, o să pot vorbi despre subiectele care mă interesează și gândurile mele vor putea ajunge în mai multe părți.

CANCAN.RO: Dacă vei câștiga marele premiu de 50.000 de euro o să renunți la ceea ce faci sau iei măcar o pauză?

Ada Ileana: Nu cred că o să renunț la ce fac, gândul meu e să-i împart între ONG-ul meu și aș vrea să-i investesc într-un centru propriu de engleză. Deci, practic, nu, nu o să renunț.

Alexandra Balea

CANCAN.RO: Ce caracteristici ar trebui să aibă un eventual partener și de ce nu te-a cucerit nimeni până acum, în afara Love Island?

Alexandra Balea: Caracteristicile unui partener ideal pentru mine țin mai mult de personalitate și de felul în care mă simt eu alături de persoana respectivă. Trebuie să fie masculin și să mă simt în siguranță lângă el, să aibă capacitatea de a mă învăța lucruri și de a mă ajuta să descopăr lumea, să știu că am susținerea lui în tot ce vreau să fac, să fie amuzant și să nu ia viața foarte foarte în serios.

Nu e vorba că n-am întâlnit persoane interesante până acum, în afara emisiunii, doar că probabil n-am fost în același moment al vieții noastre și ne doream același lucru.

CANCAN.RO: Am văzut că pe Instagram ai multe poze în lenjerie intimă, provocatoare. Cât de importantă este seducția continuă într-o relație?

Alexandra Balea: Se zice că iubirea e atunci când te trezești în fiecare dimineață și alegi să fii alături de persoana de lângă tine. Din punctul ăsta de vedere, cred că e foarte importantă seducția, în fiecare zi să încerci să fii ca la începutul relației, să îi arăți persoanei de lângă tine că o iubești și că o respecți.

Gabriela Ilișiu

CANCAN.RO: Ești cântăreață și lași de înțeles că ai avea o fire sensibilă. Crezi că îți poți găsi iubirea pe fast forward, în Tenerife?

Gabriela Ilișiu: Cu siguranță, da! Cred în dragoste la prima vedere, dar și în dragoste adevărată, așa că nu văd de ce să nu o găsesc în Tenerife. Îmi doresc să-mi găsesc bărbatul potrivit în Love Island.

CANCAN.RO: În descrierea ta ai anunțat că ești răzbunătoare. Dacă pe insulă îți va plăcea mult un băiat, iar o altă fată încearcă să ți-l ia. Te răzbuni pe ea sau pe el?

Gabriela Ilișiu: (Râde) Pe el.

Mădălina Rancea

CANCAN.RO: Ce te face să crezi că dacă nu ți-ai găsit dragostea în afara emisiunii, o vei face la Love Island?

Mădălina Rancea: Cred că se poate să-ți întâlnești dragostea atunci când te aștepți mai puțin. Am observat că de multe ori, în viață, se întâmplă lucruri atunci când și unde nu mă aștept, așa că există o posibilitate foarte mare să-mi găsesc dragostea la Love Island.

CANCAN.RO: Alege cheia unei relații: fidelitate, respect, amor sau comunicare?

Mădălina Rancea: Eu cred că începem de la comunicare, respect, după amor și fidelitate.

Josephinka Smolena

CANCAN.RO: Dacă te îndrăgostești iremediabil pe insulă și o altă fată va încerca să îți fure potențialul partener, cum reacționezi în acest tip de situație?

Josephinka Smolena: (Râde) De obicei mă implic, adică o să-i spun lui că dacă face chestia asta, e dus! Nu o să fac mare scandal, o să-l las să meargă la ea, o să-l împachetez într-o fundiță și o să-l dau afară. Cu șuturi!

CANCAN.RO: Ai luat această emisiune mai mult ca pe o provocare televizată sau speri să îți găsești dragostea adevărată?

Josephinka Smolena: Am luat această emisiune ca pe o provocare, cu siguranță e o provocare, dar sper să-mi găsesc un partener de viață cu care să mă înțeleg.

( ACCESEAZĂ ȘI: ALINA CEUȘAN A DAT CĂRȚILE PE FAȚĂ! PREZENTATOAREA LOVE ISLAND ROMÂNIA A VORBIT DESPRE CÂȘTIGURILE FINANCIARE DIN TELEVIZIUNE, DAR ȘI DIN MEDIUL ONLINE )

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.