Piedone nu își retrage candidatura! Mesajul vehement transmis de edil: „Nu îmi este frică de bau-bau”

Alegerile locale la Primăria București au început să stârnească vâlvă atât în rândul bucureștenilor, cât și în al politicienilor. Cristian Popescu Piedone a făcut o postare pe pagina sa de Facebook prin care a spus clar și vehement că nu va renunța la candidatură.

Edilul Sectroului 5 al Capitalei a făcut un anunț deoarece, recent, au apărut zvonuri potrivit cărora s-ar retrage din cursa pentru primăria Capitalei. Voturile sunt împărțite între actualul primar, Nicușor Dan, și candidatul PNL-PSD, Cătălin Cîrstoiu.

Potrivit cercetării făcute de Avangarde, dacă Piedone candidează la Primăria Capitalei, 41% dintre cei care merg la vot au spus că votul ar merge către Nicușor Dan, iar 29% îl vor vota pe Cătălin Cîstoiu.

„NU ÎMI ESTE FRICĂ DE BAU-BAU! NU ÎMI RETRAG CANDIDATURA LA FUNCȚIA DE PRIMAR GENERAL AL BUCUREȘTIULUI! Săgețile pe care le trageți în mine, minut cu minut, ajung direct în scutul cetățenilor care mă susțin! NU concurez cu nicio persoană! NU mă bat cu nicio persoană! NU am niciun meci de câștigat! Bucureștiul nu este ring de box și nici disciplină sportivă! BUCUREȘTIUL este orașul meu natal și CAPITALA țării mele! BUCUREȘTIUL este casa bucureștenilor care îl iubesc, care îl respectă, care muncesc pentru bunăstarea lui! EU DOAR LUPT CU LENEA ȘI CU POLITICA OTRĂVITĂ! Mă amenințați? Mă loviți? Mă înjurați! Mă umiliți? Duc! Am spatele bătătorit de ura voastră! CETĂȚENII SUNT SĂTUI DE VOI! CETĂȚENII ȘTIU CINE SUNTEȚI! CETĂȚENII ȘTIU CE PUTEȚI! CETĂȚENII MI-AU FĂCUT SCUT ÎMPOTRIVA ATACURILOR VOASTRE

Cei în poziții de putere sunt reticenți e în ceea ce privește sprijinul pentru candidatura lui Piedone la Primăria Capitalei, pe fondul presupusei sale implicări în dosarul Colectiv. Piedone însuși respinge acuzațiile, subliniind că tragedia nu îi poate fi atribuită, argumentând că a petrecut deja o perioadă în închisoare, sugerând că ar fi suficient pentru a-și demonstra nevinovăția.

El crede că politica nu ar trebui să exploateze tragedii naționale în scopuri de imagine și consideră că susținerea din partea cetățenilor, reflectată în sondaje, îi validează viziunea și experiența de trei decenii în serviciul locuitorilor Bucureștiului, motiv pentru care dorește să își folosească expertiza pentru a aborda problemele orașului.

„Dacă politicul se leagă de un dosar și se folosesc în continuare de o tragedie națională care nu mi-a aparținut și s-a dovedit, și sunt închistați într-un trecut și nu le-aș dori să treacă prin ce am trecut eu, dar s-a dovedit și dacă nu respectă o decizie a unor instanțe judecătorești, chiar dacă am făcut un an și o lună de pușcărie, s-a demonstrat că în cazul Colectiv, nu am avut din prima secundă adevărul, s-a dat cu pietre în mine, dar să repui astăzi, să aduci în memoria colectivă, ei sunt niște mișei care zâmbesc și se folosesc încă de oameni pentru o tragedie. Dar pentru a satisface orgolii politice, niciodată nu va face Cristian Popescu așa.

Iar contabilitatea noastră a tuturor să știți că nu stă la politic, există curtea de conturi numită cetățean, el este cel care contabilizează. Cetățeanul, dacă m-ar considera vinovat cu 8 ani și 7 luni condamnare în prima instanță, nu mă vota niciodată la primăria sectorului 5. Cetățeanul nu m-ar fi susținut si astăzi in toate sondajele marilor partide sunt pe primul loc. Sunt pe primul loc pentru că am rămas 30 de ani lângă ei și ce am avut de spus, spun”, a spu Piedone, la TVR.