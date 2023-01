Gheboasă a rupt România în două, odată cu anunțul plecării de la Survivor pentru a-i face un copil partenerei sale! A spus-o el, într-un interviu acordat, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO. Trapperul a susținut că nu a fost un moment regizat, iar printre altele, i-a îndemnat pe oamenii care-l vor din nou în competiție să facă o petiție adresată lui Daniel Pavel, prezentatorul Survivor. Vă prezentăm declarațiile exclusive.

O întoarcere la Survivor România 2023 nu e exclusă de Gheboasă. Doar că trebuie să fie un număr mare de oameni care să-l dorească din nou în competiție. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, trapperul a menționat că ar trebui înaintată o petiție către Daniel Pavel, prezentatorul show-ului, pentru a fi din nou concurent în Republica Dominicană.

Mai mult decât atât, chiar dacă Gheboasă a făcut parte din tribul Faimoșilor, doar câteva zile, trapperul a susținut că cea mai mare provocare pentru el a fost să îndure lipsa hranei.

Totuși, tânărul crede că a făcut „ravagii” anunțându-și plecarea de la Survivor pentru a se întoarce lângă Luiza, partenera sa, cu gândul de a-i face un copil. A subliniat, însă, că n-a fost un moment regizat, ci a simțit să-și spună dorințele.

(NU RATA: Gheboasă, dezvăluiri surprinzătoare de la Survivor România! Ce se întâmpla, de fapt, în taberele concurenților. „Ne facem nevoile spate în spate” )

„Cred că am rupt România în două cu acel moment de televiziune„

CANCAN: Explică-ne ce a fost la Survivor.

Gheboasă: Cred că sunt cel mai controversat artist care a fost vreodată la Survivor, cred că am rupt România în două cu acel moment de televiziune în care am spus că vreau să-i fac un cadou soției mele, adică un copil. Numai eu puteam să fac așa ceva.

CANCAN: A fost regie sau tu chiar ai simțit chestia aia?

Gheboasă: Eu chiar am simțit, adică nu vreau să zic că a fost regie, pentru că n-a fost. Îmi pare rău că am dezamăgit niște oameni care chiar au crezut în mine, dar o să-i fac să prindă din nou încredere, pe parcurs, pentru că vin cu proiecte fresh și cu multă muncă.

CANCAN: Care a fost cea mai grea parte de acolo?

Gheboasă: În primul rând foamea. Pentru că, ce înseamnă să lași un țigan să i se facă foame?! Nu mai începe să cânte, să nimic, fuge direct de foame. Am cântat cât am putut, n-am mai putut, domne, m-a lăsat glasul, am fugit de la Survivor.

(VEZI ȘI: Din cauza ei a „aranjat” Gheboasă voturile de la Survivor 2023! Cine e femeia pentru care tapperul vrea să plece din Dominicană, după doar două zile)

„La domnul Dan să se facă petiție„

CANCAN: Am văzut că tu voiai să te întorci.

Gheboasă: Am zis că dacă sunt destui oameni care vor să mă întorc, eu mă întorc și fac tot posibilul să nu-i dezamăgesc din nou.

CANCAN: Să se facă petiție la domnul Iohannis.

Gheboasă: La domnul Iohannis, dacă nu, chiar la domnul Dan să se facă petiție, dacă vreți să mă întorc.

CANCAN: Cum a fost revederea cu iubita?

Gheboasă: Cred că unul dintre cele mai frumoase momente, având în vedere că i-am făcut o mică surpriză, ea nu știa exact când ajung și ce se întâmplă și i-am făcut o surpriză de am lăsat-o în lacrimi.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.